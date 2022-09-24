Thần Tài điểm tên 3 con giáp trong sổ vàng, từ ngày 25/9 đến 15/10, tiền tích đầy chum, nhân duyên phơi phới, mở cửa đụng quý nhân

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 04:28

Ai khổ mặc ai nhưng 3 con giáp này vẫn nhận được nhiều điều may mắn trong thời gian từ ngày 25/9 đến 15/10.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, từ ngày 25/9 đến 15/10, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội xoay chuyển càn khôn, phất lên giàu có. Bao nhiêu khó khăn cực khổ trước đó mà Mùi phải chịu sẽ nhanh chóng qua đi mà bù đắp lại là trăm ngàn may mắn, tài lộc.

Sự nghiệp của con giáp này sẽ ngày càng tiến bước, thăng hoa đạt đỉnh với nhiều cơ hội đổi đời đang chờ Mùi nắm lấy. Các nghề tay trái của người mệnh Mùi sẽ phát huy được hết giá trị của chính nó, và mang về những khoản tiền không nhỏ cho chủ mệnh.

Thần Tài điểm tên 3 con giáp trong sổ vàng, từ ngày 25/9 đến 15/10, tiền tích đầy chum, nhân duyên phơi phới, mở cửa đụng quý nhân - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, từ ngày 25/9 đến 15/10, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội xoay chuyển càn khôn, phất lên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi có nói, từ ngày 25/9 đến 15/10, công việc làm ăn của người tuổi Dần sẽ cực kỳ thuận lợi, tài lộc thăng hoa, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Với vận trình đang thuận phát, rực rỡ thì Dần nên tăng mạnh đầu tư, khai trương thương hiệu để gặp hái thêm nhiều thành công mới trong tương lai.

Thêm vào đó, Dần còn có hội gặp cố nhân năm xưa mình từng giúp đỡ. Cả hai tương trợ nhau, vượt qua những khó khăn sau này để xây dựng cuộc sống giàu sang. Tuy nhiên, dù tiền kiếm được bao nhiêu, bạn cũng nên dành một khoản phòng cho việc quan trọng sau này.

Thần Tài điểm tên 3 con giáp trong sổ vàng, từ ngày 25/9 đến 15/10, tiền tích đầy chum, nhân duyên phơi phới, mở cửa đụng quý nhân - Ảnh 2
Tử vi có nói, từ ngày 25/9 đến 15/10, công việc làm ăn của người tuổi Dần sẽ cực kỳ thuận lợi, tài lộc thăng hoa, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 25/9 đến 15/10, người tuổi Ngọ sẽ đón về muôn vàn tài lộc, tiền bạc dồi dào, cuộc đời phất lên trông thấy. Con giáp may mắn này không chỉ đỏ vận trong cuộc sống mà sự nghiệp cũng viên mãn không kém.

Ngọ sẽ liên tục gặt hái được nhiều thành công lớn trong công việc, dần lấy được sự tin tưởng của cấp trên, chức vụ theo đó cũng thăng lên không ít. Những khoản thu nhập của Ngọ sẽ được nâng cao, tiền tài ngày càng dư dả.

Thần Tài điểm tên 3 con giáp trong sổ vàng, từ ngày 25/9 đến 15/10, tiền tích đầy chum, nhân duyên phơi phới, mở cửa đụng quý nhân - Ảnh 3
Từ ngày 25/9 đến 15/10, người tuổi Ngọ sẽ đón về muôn vàn tài lộc, tiền bạc dồi dào, cuộc đời phất lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

8 ngày còn lại của tháng 9 (23/9 - 30/9), 3 con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 8 ngày cuối tháng 9, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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