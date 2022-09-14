Thần Tài đảm bảo 99% vào 16h chiều nay (14/9), 3 con giáp số đỏ trúng độc đắc, phúc tựa Tề Thiên, tiền tài bùng nổ ào ào, vận may ồ ạt kéo đến, được quý nhân chỉ điểm đi đến kho vàng

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 05:44

3 con giáp hồng phúc sâu dày, bội thu về tiền bạc, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người phóng khoáng, rất rộng rãi với bạn bè, không tính toán so đo thiệt hơn. Con giáp này khi đã cho ai vay tiền thì sẽ không chủ động đòi mà đợi bạn bè tự động trả lại nên tiền bạc nhiều khi thiếu hụt.

Vào 16h chiều nay, tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết. Ngoài ra, thần Tài soi chiếu nên người tuổi Dần cũng sẽ nhận được những cơ hội để tăng thêm thu nhập do đó không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Thời điểm này, tài lộc sẽ tăng lên từng bước. Dần tiến bộ hơn lên, có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng. Tuổi Dần có đường tài lộc khá suôn sẻ, tài vận thăng tiến đều đặn, tài vận hanh thông, hễ ra ngoài là trúng vận may, số tiền gửi sẽ không ngừng tăng lên đấy bạn, cả đời sẽ không lo lắng về tiền bạc, nối lại tình xưa, tài lộc dồi dào.

Thần Tài đảm bảo 99% vào 16h chiều nay (14/9), 3 con giáp số đỏ trúng độc đắc, phúc tựa Tề Thiên, tiền tài bùng nổ ào ào, vận may ồ ạt kéo đến, được quý nhân chỉ điểm đi đến kho vàng - Ảnh 1
Thời điểm này, tài lộc sẽ tăng lên từng bước, Dần tiến bộ lên, có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là người có tính cách bị động, cho dù thành tích công việc có giảm sút, cũng không chủ động tìm cách cải thiện tình hình, mà chỉ muốn đợi người khác giúp đỡ. Vào 16h chiều nay, người tuổi Tuất lại vô cùng may mắn về tiền bạc. Con giáp này sẽ bất ngờ có được những đơn đặt hàng lớn giúp cho thu nhập của bản thân tăng lên gấp ba, gấp bốn. Chính vì thế cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề nan giải của con giáp này.

Thời gian này nhờ có quý nhân vây quanh, cơ hội làm giàu càng được nâng cao. Nhờ quý nhân chỉ đường nên dù làm việc gì cũng sẽ có kết quả tốt, về mọi mặt sẽ có sự cải thiện rất đáng ngạc nhiên.

Tuổi Tuất được dự báo hưởng nhiều hồng phúc, vận khí tốt làm, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Công danh, sự nghiệp của con giáp này bước vào giai đoạn ổn định, ngày càng nhiều thành tích tốt. Vận quý nhân của tuổi Tuất cũng khá vượng, làm gì cũng có người giúp đỡ.

Thần Tài đảm bảo 99% vào 16h chiều nay (14/9), 3 con giáp số đỏ trúng độc đắc, phúc tựa Tề Thiên, tiền tài bùng nổ ào ào, vận may ồ ạt kéo đến, được quý nhân chỉ điểm đi đến kho vàng - Ảnh 2
Con giáp này sẽ bất ngờ có được những đơn đặt hàng lớn giúp cho thu nhập của bản thân tăng lên gấp ba, gấp bốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người khéo ăn khéo nói, giỏi thuyết phục. Khi muốn thuyết phục một ai, thì luôn suy nghĩ và nói ra những lời khiến người khác phải động lòng. Vào lúc 16h chiều nay, người tuổi Sửu nhờ tài ăn nói mà có thể kiếm được cơ hội đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, chính vì thế mà không cần lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài.

Con giáp này sẽ có mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn, không gặp may thì cũng tránh được họa lớn, được tổ tiên che chở, xung quanh bạn sẽ có những cuộc vui diễn ra. Tuổi Sửu có thể cảm nhận vận may của mình thăng hoa rõ rệt, mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt, cuộc sống hanh thông, tài lộc rực rỡ.

Sự nghiệp của tuổi Sửu được dự báo sẽ thăng hoa không ngừng. Các vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết, con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân. Thu nhập của tuổi Sửu cũng tăng đáng kể, cả nguồn chính lẫn nguồn phụ.

Thần Tài đảm bảo 99% vào 16h chiều nay (14/9), 3 con giáp số đỏ trúng độc đắc, phúc tựa Tề Thiên, tiền tài bùng nổ ào ào, vận may ồ ạt kéo đến, được quý nhân chỉ điểm đi đến kho vàng - Ảnh 3
Tuổi Sửu có thể cảm nhận vận may của mình thăng hoa rõ rệt, mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt, cuộc sống hanh thông, tài lộc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   # tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ 4

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 29 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông