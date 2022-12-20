Thần Tài chốt sổ, Ngọc Hoàng ban hồng ân cho 3 con giáp vào đúng 12h trưa thứ 4 ngày 21/12/2022: Tiền rơi trên đầu, đón Lộc đỏ chót, tay ôm tiền tỷ, đang nghèo thành giàu, đã giàu lại càng giàu mãi  

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:00

Dự đoán những rắc rối của 3 con giáp sẽ được giải quyết dễ dàng, vận may từ trên trời rơi xuống,  hốt được tiền tỷ, tận hưởng vinh hoa, phú quý.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, giản dị và rất có ý thức phát triển. Họ có thái độ sống tích cực, không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù cơ hội chiến thắng là mong manh, họ vẫn sẽ kiên trì và nỗ lực đến cùng, làm việc chăm chỉ không ca thán. Những người này không ngại khó ngại khổ.

Thần Tài chốt sổ, Ngọc Hoàng ban hồng ân cho 3 con giáp vào đúng 12h trưa thứ 4 ngày 21/12/2022: Tiền rơi trên đầu, đón Lộc đỏ chót, tay ôm tiền tỷ, đang nghèo thành giàu, đã giàu lại càng giàu mãi   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùa đông này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Sửu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn. Đúng 12h trưa thứ 4 ngày 21/12/2022, có thể nói tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Họ ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà cuộc sống gặp nhiều may mắn, luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua được. So với những con giáp khác, tuổi Hợi là những người dễ dàng gặp được nhiều may mắn. 

Thần Tài chốt sổ, Ngọc Hoàng ban hồng ân cho 3 con giáp vào đúng 12h trưa thứ 4 ngày 21/12/2022: Tiền rơi trên đầu, đón Lộc đỏ chót, tay ôm tiền tỷ, đang nghèo thành giàu, đã giàu lại càng giàu mãi   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đúng 12h trưa thứ 4 ngày 21/12/2022, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có bước chuyển biến tích cực, kéo theo tài vận được cải thiện đáng kể. Tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, có khả năng viên mãn từ giờ về sau. Họ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, Hợi nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp vượng tài lộc đúng 12h trưa thứ 4 ngày 21/12/2022. Con giáp này cũng đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình.

Thần Tài chốt sổ, Ngọc Hoàng ban hồng ân cho 3 con giáp vào đúng 12h trưa thứ 4 ngày 21/12/2022: Tiền rơi trên đầu, đón Lộc đỏ chót, tay ôm tiền tỷ, đang nghèo thành giàu, đã giàu lại càng giàu mãi   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi nỗi niềm với bản mệnh. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới. Dù làm việc gì họ cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Họ cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

Nam Tào phù trợ điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào đúng 10h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tới thời sung sướng, tài lộc bùng nổ, của cải tràn trề, danh vọng phất lên ầm ầm  

Nam Tào phù trợ điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào đúng 10h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tới thời sung sướng, tài lộc bùng nổ, của cải tràn trề, danh vọng phất lên ầm ầm  

Nam Tào trao vận may cực khủng, 3 con giáp phúc lộc vô biên, hưởng trọn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp vượng phát rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 21/12/2022 tu vi ngay 21/12/2022 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 18 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 47 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn