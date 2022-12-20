Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ từ 9h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022: Ra đường là "hốt vàng hốt bạc", tiền của dư dả, làm nhẹ nhàng mà có tiền tỷ, sự nghiệp vươn cao vững chắc  

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 10:38

Tiên đoán 3 con giáp có thần phật song hành, phúc khí đầy nhà, bội thu tiền tài, giàu có hơn người từ 9h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.

Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ từ 9h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022: Ra đường là 'hốt vàng hốt bạc', tiền của dư dả, làm nhẹ nhàng mà có tiền tỷ, sự nghiệp vươn cao vững chắc   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Tý phúc lộc dư dả trong đời, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ. Khi gặp khó khăn trở ngại, họ dễ có quý nhân không tiếc công sức giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Người tuổi này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống hứa hẹn sung túc đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách nhẫn nại, có chí cầu tiến và không ngừng nỗ lực chờ đợi tìm kiếm cơ hội tốt. Trong cuộc sống, tuổi Thân không được gặp nhiều may mắn như những người khác nhưng họ lại có quý nhân bên cạnh phù trợ, cuộc sống dù khó khăn mấy chỉ cần vững lòng cũng sẽ vượt qua. 

Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ từ 9h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022: Ra đường là 'hốt vàng hốt bạc', tiền của dư dả, làm nhẹ nhàng mà có tiền tỷ, sự nghiệp vươn cao vững chắc   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng thời điểm này, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân cần bình tĩnh quan sát và nắm bắt những cơ hội tốt đang đến với mình. Chỉ cần giữ được ý chí phấn đấu, biết trân trọng những điều mình đang có thì sẽ đổi vận vào cuối năm nay. Chờ xem nhé!

Tuổi Ngọ

Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong thời điểm này. Hãy vững tin vào bản thân mình vì thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều thử thách nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Việc gì khó cứ nhờ thêm người giúp đỡ, sẽ có quý nhân tới giúp.

Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ từ 9h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022: Ra đường là 'hốt vàng hốt bạc', tiền của dư dả, làm nhẹ nhàng mà có tiền tỷ, sự nghiệp vươn cao vững chắc   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, các mối quan hệ của bạn khá hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Ngọ cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

 

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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