Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2002: 3 con giáp gặp vận hoàng kim hóa thành phượng hoàng, thoát ngay số khổ, vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to    

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 10:05

Từ thời điểm 5h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2002, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tài lộc tăng cao, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, thích gì mua nấy không lo về giá.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ rất tốt bụng, làm việc gì cũng đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể không toan tính thiệt hơn.

Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2002: 3 con giáp gặp vận hoàng kim hóa thành phượng hoàng, thoát ngay số khổ, vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những chú Mèo thường có sức sống và nghị lực mạnh mẽ. Họ có khả năng thích ứng linh hoạt, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể giữ thái độ bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. 

Vận trình của những người tuổi Mão thường vượng quý nhân. Sự cởi mở, nhiệt tình và tốt tính khiến họ đi đâu cũng dễ có người quý mến, sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vậy, nhìn chung cuộc đời họ sẽ suôn sẻ hanh thông, dần đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Người tuổi Sửu thường ôm đồm mọi việc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn luôn muốn tự mình làm mọi thứ, chỉ có như thế thì họ mới yên tâm.

Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2002: 3 con giáp gặp vận hoàng kim hóa thành phượng hoàng, thoát ngay số khổ, vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua tuổi Sửu đã gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng sắp tới đây mọi thứ sẽ khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt từ 5h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2002, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần giữ vững tâm thế cố gắng và nỗ lực thì trong năm nay tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội làm giàu. Cụ thể vào cuối năm, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào. 

Tuổi Dần

Chính Tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Dần trong tháng mới nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có thể hợp tác ăn ý và kiếm lời gấp bội.

Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2002: 3 con giáp gặp vận hoàng kim hóa thành phượng hoàng, thoát ngay số khổ, vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Giờ lành 4h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022, thần May Mắn xuất hành: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, giàu sang phú quý, tiền của dư dôi

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Kể từ 4h sáng Thứ 4 ngày 21/12/2022, tài vận của 3 con giáp càng vượng phát, của cải sẽ rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, muốn tiền có tiền, ước vàng có vàng.

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