Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 14h ngày 22/4: Cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn, song hỷ lâm môn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 16:00

Trong lúc này có 3 con giáp là con cưng Thần Tài, phú quý tìm đến cửa con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình. Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

Trong thời điểm này, người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng. Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội "cho ra rìa". Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ. Họ sẽ không phụ lòng mọi người, đạt hiệu quả cao trong công việc, tăng thêm thu nhập, cơ hội làm giàu không xa.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 14h ngày 22/4: Cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn, song hỷ lâm môn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thời điểm này những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi. Với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 14h ngày 22/4: Cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn, song hỷ lâm môn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong thời điểm này, Tam Hợp xuất hiện với người tuổi Dần nên con giáp này gặp khá nhiều may mắn về phương diện tiền bạc, tài chính. Cơ hội làm ăn, hợp tác buôn bán của bạn ngày càng rộng mở, bất chấp những khó khăn thực tế đang bủa vây. Bằng chính khả năng nhạy cảm vể tài chính, bản mệnh làm đâu trúng đó, tiền bạc chảy vào túi liên tục.

Hơn thế, người tuổi Dần thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 14h ngày 22/4: Cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn, song hỷ lâm môn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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