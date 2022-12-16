Thần Tài chỉ mặt đích danh, 3 con giáp tài vận rực sáng, kiếm bộn tiền cuối tháng 11 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 15:49

Từ giờ đến cuối tháng 11 âm lịch, có tới 3 con giáp may mắn ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Từ giờ cho đến tháng 11 âm lịch, vận trình của người tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đặc biệt nhờ có Thất Xích bay về phương Tây hỗ trợ cho guồng quay công việc mang lại tiền bạc cho con giáp tuổi Sửu. Nhờ đó mà bản mệnh đảm bảo an toàn cho tài chính của mình, thậm chí có người đủ khéo léo để thu lợi về, nhờ đó mà tiền bạc dữ dội.

Ngoài ra công việc kinh doanh bên ngoài của Sửu trong tháng tới cũng cực kỳ thuận lợi khi gặp nhiều may mắn giúp cho họ có được nguồn thu nhập ổn định.

Thần Tài chỉ mặt đích danh, 3 con giáp tài vận rực sáng, kiếm bộn tiền cuối tháng 11 âm lịch - Ảnh 1
Đặc biệt nhờ có Thất Xích bay về phương Tây hỗ trợ cho guồng quay công việc mang lại tiền bạc cho con giáp tuổi Sửu. Nhờ đó mà bản mệnh đảm bảo an toàn cho tài chính của mình, thậm chí có người đủ khéo léo để thu lợi về, nhờ đó mà tiền bạc dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người sinh tuổi Ngọ luôn năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Họ là con giáp tài giỏi, sáng tạo và luôn là chủ nhân của những ý tưởng mới lạ. Con giáp này khá cầu toàn, luôn đưa ra những yêu cầu cao với bản thân và những công sự. Nhờ vậy mà ở bất cứ đâu, trong môi trường nào họ cũng đều có được thành công lẫn sự tin tưởng từ phía những người xung quanh. 

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ cho đến hết tháng 11 âm lịch là khoảng thời điểm con giáp tuổi Ngọ có những bứt phá ngoạn mục trong công việc. Thiên Tài độ mệnh, tử vi cho thấy thu nhập từ công việc phụ thậm chí còn dồi dào hơn cả nguồn thu từ công việc chính nữa. Lương thưởng đều tăng, thậm chí còn vượt mức mong đợi của bản mệnh. 

Thần Tài chỉ mặt đích danh, 3 con giáp tài vận rực sáng, kiếm bộn tiền cuối tháng 11 âm lịch - Ảnh 2
Con giáp này khá cầu toàn, luôn đưa ra những yêu cầu cao với bản thân và những công sự. Nhờ vậy mà ở bất cứ đâu, trong môi trường nào họ cũng đều có được thành công lẫn sự tin tưởng từ phía những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông trong những ngày cuối tháng âm lịch này này. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Tử vi dự đoán từ giờ cho đến hết tháng 11 âm lịch chính xác là khoảng thời gian Thiên thời mang đến nhiều may mắn, cát lành cho con giáp tuổi Thân. Cụ thể trước khối lượng công việc khổng lồ, nhờ được quý nhân tạo điều kiện mà bản mệnh dễ dàng sắp xếp để hoàn thành được nhiệm vụ đúng tiến độ được giao. Nhờ vậy mà họ rất được lòng sếp và sắt tới còn được đề xuất vị trí mới. 

Thần Tài chỉ mặt đích danh, 3 con giáp tài vận rực sáng, kiếm bộn tiền cuối tháng 11 âm lịch - Ảnh 3
Tử vi dự đoán từ giờ cho đến hết tháng 11 âm lịch chính xác là khoảng thời gian Thiên thời mang đến nhiều may mắn, cát lành cho con giáp tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi 12 con giáp dự báo, từ giờ đến tết có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc, trời định nhất định phú quý phát tài trong dịp tết này.

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