Thần Phật độ trì, ngân khố của 3 con giáp tăng lên không ngừng từ ngày 19/8 đến ngày 24/8: Đại cát đại lợi, tiền vàng bám lấy chẳng buông

Tâm linh - Tử vi 18/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từ ngày 19/8 đến ngày 24/8 có cơ hội gia tăng tài sản, tiền bạc tăng vù vù, hốt hết lộc trời ban.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp thông báo vận trình công việc từ ngày 19/8 đến ngày 24/8 của bạn có nhiều chuyển biến tích cực, bạn nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận dụng sự quý mến của cấp trên để có được nhiều cơ hội hơn trong công việc nhé.

Vận tài chính cũng khá là hanh thông, dù chưa có được nhiều tiền nhưng nói chung cũng ổn định. Một khi tài chính ổn định thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Bạn nên biết ai mới là người để bạn tin tưởng giao tài chính hoặc cho vay tiền khi họ cần, đừng cho vay mượn lung tung nhé.

Chuyện tình cảm viên mãn. Phải nói tuổi Thân luôn là người biết quan tâm chăm lo gia đình nên chẳng mấy khi vợ chồng cãi vã. Dù bận rộn thế nào bạn cũng biết dành thời gian cho mọi người.

Thần Phật độ trì, ngân khố của 3 con giáp tăng lên không ngừng từ ngày 19/8 đến ngày 24/8: Đại cát đại lợi, tiền vàng bám lấy chẳng buông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và có ngoại hình nổi bật.

Từ ngày 19/8 đến ngày 24/8 những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước.

Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại.

Thần Phật độ trì, ngân khố của 3 con giáp tăng lên không ngừng từ ngày 19/8 đến ngày 24/8: Đại cát đại lợi, tiền vàng bám lấy chẳng buông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thuộc những con giáp cao quý trong 12 con giáp. Họ đã may mắn từ khi sinh ra và điều này không hề thay đổi. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, vận may sẽ giúp đỡ họ và “bẻ ” hướng những khó khăn và thách thức trở nên dễ dàng hơn. Có thể trước độ tuổi 35, tuy họ có mong muốn kiếm tiền, đặc biệt quan tâm đến tài vận nhưng họ lại không giỏi về quản lý tài chính và bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến tài vận không khả quan.

Tử vi dự báo từ ngày 19/8 đến ngày 24/8 , nhờ quý nhân phù trợ, tài vận của những người tuổi Dậu được cải thiện rất nhiều. Thời điểm này, công việc kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc đáng kể và thu được lợi nhuận lớn. Nếu biết nắm bắt những cơ hội quý giá, con giáp này sẽ nhanh chóng giàu có, sung túc, tài vận rất vượng tài đắc lộc và cuộc sống hạnh phúc hơn.

Thần Phật độ trì, ngân khố của 3 con giáp tăng lên không ngừng từ ngày 19/8 đến ngày 24/8: Đại cát đại lợi, tiền vàng bám lấy chẳng buông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tháng 9/2023: Dần được thần Tài phù trợ, Mão có cát tinh chiếu rọi, Ngọ tài vận của tuổi Dần này thịnh vượng bất ngờ

Tử vi tháng 9/2023: Dần được thần Tài phù trợ, Mão có cát tinh chiếu rọi, Ngọ tài vận của tuổi Dần này thịnh vượng bất ngờ

Nếu muốn đầu tư, thử kế hoạch mới, 3 con giáp này đừng ngại thử thách, tận dụng vận may trong tháng này để làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 18/8 tu vi ngay 19/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 42 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 44 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026