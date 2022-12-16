Thần Phật độ trì, Bồ Tát hộ mệnh, từ 1h khuya Chủ nhật ngày 18/12/2022: 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, cuộc sống ấm êm viên mãn, ngập trong phú quý

3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó, hạnh phúc mỹ mãn.
- Tử vi 20h tối thứ Bảy ngày 17/12, 3 con giáp bay lên hóa Rồng chạm đỉnh giàu sang, đón lộc bất ngờ, mua nhà sắm xe trong 1 nốt nhạc, sự nghiệp như ý
- Vào đúng 7h sáng Chủ nhật ngày 18/12/2022: Hết Thần Tài đến Quý Nhân giúp, 3 con giáp đổi vận giàu sang, 'lột xác' hết nghèo, tiền bạc tiêu xài không xuể, phúc lộc ngập nhà
Tuổi Tý
Tý sinh ra đã vốn khôn ngoan, cá tính nên tuổi Tý không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Con giáp này chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Tý vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.
Vào thời gian này, người tuổi Tý sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ nên Tý sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.
Vận may của người tuổi Tý sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Tý cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.
Tuổi Mão
Mão được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Mão có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Mão sẽ có cuộc sống sung túc.
Tử vi cho biết, đây là khoảng thời gian mà nhiệt huyết làm việc của người tuổi Mèo cũng được khơi dậy. Những người cầm tinh con Mèo sẽ làm việc tích cực hơn trước đây. Tổng thể tài vận của người tuổi Mão rất tốt, đặc biệt là về công danh.
Vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Mão hanh thông thấy rõ. Con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn ngập tràn, thu nhập cải thiện. Vận đào hoa của Mão trong thời gian này cực kỳ nhuận sắc. Con giáp may mắn này có cơ may sẽ gặp được người như ý, hỷ sự tìm tới tận nhà.
Tuổi Sửu
Sửu thông minh, nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, rất giỏi thích ứng với mọi sự thay đổi, và đặc biệt rất nhạy bén với kim tiền và sẽ luôn phấn đấu để có một cuộc sống sung túc, giàu có nhất.
Tử vi cho biết, những người tuổi Sửu sẽ được quý nhân phù trợ, thời gian tới đây, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực.
Vận may của con giáp này sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp tuổi Sửu ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.