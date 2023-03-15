Thần Phạt dìu dắt qua bể khổ, 3 con giáp trong 15 ngày cuối tháng 3 vững tay làm giàu, sự nghiệp từng bước chạm đỉnh, tài sản bạt ngàn, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 18:28

Theo tử vi 12 con giáp, trong 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp này được Thần Phật dìu dắt nên vững tay làm giàu, sự nghiệp từng bước chạm đỉnh, tài sản bạt ngàn, vạn sự như ý, ăn nên làm ra.

Tuổi Mão

Sau ngày mai, người tuổi Mão sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, tài vận của tuổi Mão khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc. Sự gia tăng tài chính giúp con giáp may mắn này sẽ có tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Nhưng hãy nhớ, bạn nên để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

Thần Phạt dìu dắt qua bể khổ, 3 con giáp trong 15 ngày cuối tháng 3 vững tay làm giàu, sự nghiệp từng bước chạm đỉnh, tài sản bạt ngàn, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp có nói, Sửu là con giáp thiện lương, chăm chỉ và có chí cầu tiến. Dù sinh ra trong đủ đầy hay thiếu thốn thì Sửu cũng không ngừng cố gắng để tự khẳng định chính mình, vươn lên trên đường công danh. Thế nên, Mão được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Kể từ ngày mai (21/6/2022), người tuổi Sửu sẽ có thể trúng số phát tài. Thời gian hoàng kim sắp tới, người cầm tinh con Trâu hãy phát huy hết khả năng, thế mạnh và tài năng của mình để có thể đạt đỉnh cao danh vọng. Cộng thêm quý nhân đưa đường dẫn lối giúp con giáp may mắn này gặt hái được nhiều thành tựu vang dội. Từ đó, thu nhập không ngừng tăng tiến, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt.

Thần Phạt dìu dắt qua bể khổ, 3 con giáp trong 15 ngày cuối tháng 3 vững tay làm giàu, sự nghiệp từng bước chạm đỉnh, tài sản bạt ngàn, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các mối nhân duyên của người tuổi Thân tương đối tốt đẹp, cộng thêm tính cách lương thiện nên bên cạnh có rất nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ con giáp này. Và các mối quan hệ của người tuổi Thân cũng đều là quan hệ cùng có lợi nên sự nghiệp hay tài phú đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tháng Chạp tới, do có cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên vận quý nhân của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này làm gì, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ nên có thể thành công trong mọi mặt của cuộc sống.

Thần Phạt dìu dắt qua bể khổ, 3 con giáp trong 15 ngày cuối tháng 3 vững tay làm giàu, sự nghiệp từng bước chạm đỉnh, tài sản bạt ngàn, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 15/3/2023 của 12 con giáp: Mão - Thân may mắn bạt ngàn, Thần Tài ban lộc tặng vàng, giàu sang tấn tới, ăn nên làm ra, Ngọ - Thìn gặp vận không may, tài sản thất thoát, tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Tư ngày 15/3/2023 của 12 con giáp: Mão - Thân may mắn bạt ngàn, Thần Tài ban lộc tặng vàng, giàu sang tấn tới, ăn nên làm ra, Ngọ - Thìn gặp vận không may, tài sản thất thoát, tiểu nhân hãm hại

Theo dự đoán tử vi thứ Tư ngày 15/3/2023 của 12 con giáp, cặp đôi con giáp may mắn nhất hôm nay chính là hai con giáp Mão và Thân, từ tiền tài đến sự nghiệp đều có những bước tiến rõ rệt. Trong khi đó, Ngọ và Thìn lại gặp vận xui liên miên, sự nghiệp xuống dốc, lao đao đủ đường.

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