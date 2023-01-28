Thần May Mắn phù trợ, sau Tết đến rằm tháng Giêng, top 3 con giáp này đánh đâu thắng đó, gặt hái thành công, trúng số độc đắc đổi đời, ngồi chơi đếm tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 10:00

Khoảng thời gian này, tuổi Mão làm việc khá thảnh thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có ý chí tiến thủ, công việc làm ăn tăng lên chạm đỉnh, lại có gan làm giàu nên gặt hái được thành tựu lớn, công việc ngày một tiến lên đáng ngưỡng mộ. Bạn bản lĩnh tiến về phía trước nên công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc cứ thế phất lên như diều gặp gió.

Thời điểm này, bạn đầu tư làm ăn sẽ trúng đậm, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy tha hồ mà tiêu tiền. Thân cứ bước chân ra đường là lộc rơi trúng đầy, may mắn đeo bám không ngừng. Nói chung cơ hội thăng tiến của bạn được mở rộng, muốn gì được nấy tha hồ tiêu không lo nghĩ. Bạn sẽ đón nhận một mùa xuân viên mãn, tình tiền như ý.

Thần May Mắn phù trợ, sau Tết đến rằm tháng Giêng, top 3 con giáp này đánh đâu thắng đó, gặt hái thành công, trúng số độc đắc đổi đời, ngồi chơi đếm tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là 1 trong những con giáp may mắn sau Tết, mọi phương diện đều có những bước tiến triển thuận lợi.

Trên phương diện sự nghiệp, mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn, mọi thứ dường như đã vào đúng guồng, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm, mưu sự không quá khó khăn

 

Bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh.

Theo tử vi 2021, với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp thì đây cũng là thời điểm khá phù hợp để bắt đầu.

Phương diện tình cảm, đào hoa có dấu hiệu khoe sắc, người độc thân mở rộng các mối quan hệ, được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. 

 

Thần May Mắn phù trợ, sau Tết đến rằm tháng Giêng, top 3 con giáp này đánh đâu thắng đó, gặt hái thành công, trúng số độc đắc đổi đời, ngồi chơi đếm tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

 

Người tuổi Ngọ vốn sinh ra đã mang số mệnh giàu sang phú quý, họ cũng có cách làm giàu chính đáng và được mọi người ngưỡng mộ. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ sở hữu tính cách rộng lượng và hào phóng, vì vậy mà họ có nhiều bạn bè đặc biệt là những người giàu.

Tuổi Ngọ cũng là người thích học hỏi, khám phá, họ sẵn sàng nghiên cứu các cách kiếm tiền, nhờ vậy một khi thiên thời địa lợi nhân hòa là vận may thăng hoa. Năm 2023 này, với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, từ giờ đến Rằm tháng Giêng, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vừa ra Tết đã đón lộc lá đầy tay, top 3 con giáp tha hồ kiếm bộn tiền, tài lộc đổ về túi cuối tuần này (28-29/1)

Vừa ra Tết đã đón lộc lá đầy tay, top 3 con giáp tha hồ kiếm bộn tiền, tài lộc đổ về túi cuối tuần này (28-29/1)

Vận trình của bạn sẽ sáng chói, tiền bạc tiêu thả ga không lo nghĩ. Tình duyên cũng vô cùng vượng sắc hơn bản thân mong đợi.

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