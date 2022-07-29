Thần đồng tiên tri điểm tên, đúng 4 giờ chiều ngày 30/7/2022, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', của cải dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng nên làm gì cũng lắm tiền

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 06:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng hố vàng", của cải dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng nên làm gì cũng lắm tiền vào đúng 4 giờ chiều ngày 30/7/2022.

Tuổi Mão

Nhờ có Tam Hợp phù trợ vào đúng 4 giờ chiều ngày 30/7, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có những bước phát triển rất thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa. Đây là thời điểm rất thích hợp để con giáp này tiến hành các kế hoạch kí kết hợp đồng nhằm thu về nguồn lợi dồi dào.

Đường tình duyên nở rộ, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để con giáp may mắn này nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này. Đã quen với cô đơn, nhưng giờ bạn mới biết hạnh phúc lứa đôi có thể thắp sáng một ngày đến thế.

Thần đồng tiên tri điểm tên, đúng 4 giờ chiều ngày 30/7/2022, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', của cải dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng nên làm gì cũng lắm tiền - Ảnh 1
Nhờ có Tam Hợp phù trợ vào đúng 4 giờ chiều ngày 30/7, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có những bước phát triển rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thần đồng tiên tri dự báo người tuổi Thân thông minh, chăm chỉ nên luôn được đánh giá rất cao trong công việc. Nhất là trong ngày có Chính Ấn soi đường, con giáp này sẽ được cấp trên tin tưởng và trao thêm cơ hội chứng minh bản thân. Đó vừa là thử thách nhưng cũng đồng thời là bước đà để bản mệnh có thể tiến xa hơn nữa.

Những người tuổi Thân còn “đơn phương lẻ bóng” đang được đào hoa trợ mệnh. Hình tượng đoan trang, quý phái mà con giáp này gây dựng giúp cho bản mệnh tự tin hơn vào bản thân mình, sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Thần đồng tiên tri điểm tên, đúng 4 giờ chiều ngày 30/7/2022, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', của cải dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng nên làm gì cũng lắm tiền - Ảnh 2
Thần đồng tiên tri dự báo người tuổi Thân thông minh, chăm chỉ nên luôn được đánh giá rất cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các kế hoạch hợp tác làm ăn của người tuổi Dậu sẽ đều rất thuận lợi vào đúng 4 giờ chiều ngày 30/7. Thật may mắn vì con giáp này đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của hai bên để có thể bắt tay nhau lâu dài. Việc làm ăn suôn sẻ mang đến một tài chính ổn định cho bản mệnh.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để bản mệnh nỗ lực theo đuổi những điều mình muốn. Con giáp này mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của mình nên sẽ luôn cố gắng hết mình.

Thần đồng tiên tri điểm tên, đúng 4 giờ chiều ngày 30/7/2022, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', của cải dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng nên làm gì cũng lắm tiền - Ảnh 3
Các kế hoạch hợp tác làm ăn của người tuổi Dậu sẽ đều rất thuận lợi vào đúng 4 giờ chiều ngày 30/7 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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