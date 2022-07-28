Đúng ngày mai, Thứ Sáu 29/7/2022, hung tinh sao chiếu, vận đen bủa vây, 3 con giáp tai ương lắm, thị phi nhiều, công việc làm gì cũng khó

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 14:41

Thứ Sáu 29/7/2022, 3 con giáp tai ương lắm, thị phi nhiều, công việc làm gì cũng khó.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão phải chịu ảnh hưởng của Hung Tinh, các cặp vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt do những hiểu lầm liên miên không được tháo gỡ kịp thời. Con giáp xui xẻo này không muốn chuyện bé xé ra to nhưng thái độ bất hợp tác của nửa kia dường như đang thử thách giới hạn chịu đựng của bản mệnh.

Bên cạnh đó, bản mệnh có thể vướng phải những vụ tranh đoạt quyền lợi, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc với bạn bè của mình. Con giáp này cảm thấy dường như mình không được ai tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên, điều nên làm bây giờ là dành thời gian xem xét lại chính mình thay vì cứ ủ rũ như vậy.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 29/7/2022, hung tinh sao chiếu, vận đen bủa vây, 3 con giáp tai ương lắm, thị phi nhiều, công việc làm gì cũng khó - Ảnh 1
Người tuổi Mão phải chịu ảnh hưởng của Hung Tinh, các cặp vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt do những hiểu lầm liên miên không được tháo gỡ kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phải đối mặt với không ít rắc rối về các mối quan hệ xã giao của mình vào đúng ngày mai. Thái độ thờ ơ với công việc chung chính là điều mọi người không hài lòng về con giáp này. Bản mệnh có thể phải nhận một vài lời phàn nàn, thậm chí phê bình khi thiếu sự liên kết với các đồng nghiệp.

Tình cảm đôi lứa không lý tưởng, nhân duyên mỏng manh, tình đến rồi lại đi quả thật rất đáng tiếc. Vận đào hoa của nam mệnh không đến nỗi xấu nhưng cần sắp xếp lại tư tưởng của mình để có thái độ tích cực hơn trong các mối quan hệ.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 29/7/2022, hung tinh sao chiếu, vận đen bủa vây, 3 con giáp tai ương lắm, thị phi nhiều, công việc làm gì cũng khó - Ảnh 2
Người tuổi Thân có thể phải đối mặt với không ít rắc rối về các mối quan hệ xã giao của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Quan gây cản trở vào ngày mai, điểm hạn chế duy nhất mà người tuổi Dậu cần lưu tâm chính là chuyện công việc. Đó là những yếu tố ngoại cảnh tác động không tốt cho dù bạn đã lên kế hoạch từ sớm. Một vài khó khăn sẽ xảy đến nhưng nếu bạn có đủ bản lĩnh và tinh thần lạc quan thì mọi chuyện sẽ không quá bế tắc như bạn đang nghĩ. Thực ra việc bạn gặp chút trở ngại là khó tránh khỏi vì thế, nên biết đón nhận nó.

Tác động của tiểu nhân nên đường tình duyên cũng bị ảnh hưởng vì tâm trạng thất thường của bạn, khi vui, bạn sẵn sàng trò chuyện hay quan tâm, chăm sóc đến đối phương, nhưng nếu chẳng may cảm thấy lòng chợt buồn, bạn lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 29/7/2022, hung tinh sao chiếu, vận đen bủa vây, 3 con giáp tai ương lắm, thị phi nhiều, công việc làm gì cũng khó - Ảnh 3
Thiên Quan gây cản trở, điểm hạn chế duy nhất mà người tuổi Dậu cần lưu tâm chính là chuyện công việc. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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