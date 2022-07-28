Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, cuộc đời nở hoa, Quan Thế Âm phù hộ độ trì cho 3 con giáp: Trúng số độc đắc, tiền tăng phi mã, lên đời đại gia tiền tỷ khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 13:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tiền tăng phi mã, lên đời đại gia tiền tỷ khó ai bì kịp vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Bạn thu được những khoản tiền khá lớn từ những hạng mục chính của công ty chứ không phải từ công việc tay trái. Tiền bạc đổ về túi nhiều như nước, con giáp này không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc và chi tiêu mỗi ngày nữa.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng được cải thiện đáng kể, điều quan trọng là do người tuổi Hợi tinh tế và biết lắng nghe, động viên một nửa của mình khi đối phương phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, bản mệnh cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, cuộc đời nở hoa, Quan Thế Âm phù hộ độ trì cho 3 con giáp: Trúng số độc đắc, tiền tăng phi mã, lên đời đại gia tiền tỷ khó ai bì kịp - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ được đào hoa trợ mệnh nên vận trình tình duyên cực kì vượng sắc. Tam Hội cục giúp cho con giáp này tự tin hơn vào bản thân mình, sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Nhờ thế mà khả năng nên đôi thành lứa trong ngày hôm nay là rất lớn đấy.

Bên cạnh đó, Quan Thế Âm xuất hiện cũng cho thấy những thế mạnh của bản mệnh trong việc kiếm tiền. Nguồn thu nhập trong ngày của con giáp này đến chủ yếu từ nghề tay trái chứ không phải công việc chính. Đặc biệt, một số người có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng.

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, cuộc đời nở hoa, Quan Thế Âm phù hộ độ trì cho 3 con giáp: Trúng số độc đắc, tiền tăng phi mã, lên đời đại gia tiền tỷ khó ai bì kịp - Ảnh 2
gười tuổi Ngọ sẽ được đào hoa trợ mệnh nên vận trình tình duyên cực kì vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ được Quan Thế Âm ban phước, may mắn bội phần trong thời điểm tới. Những người kinh doanh buôn bán mua may, bán đắt, dễ thu được nguồn lợi nhuận lớn. Những người làm công ăn lương cũng tràn đầy động lực và khí thế làm việc, do đó, thành quả luôn vượt kế hoạch đề ra.

Về phương diện tình cảm, có thể bản mệnh sẽ gặp một người khiến cho cả thể xác và tinh thần của mình đều đảo điên vì đối phương. Dường như con giáp này không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn đó và sẽ dành cả ngày dài chỉ để nghĩ làm cách nào để chinh phục được người ấy.

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, cuộc đời nở hoa, Quan Thế Âm phù hộ độ trì cho 3 con giáp: Trúng số độc đắc, tiền tăng phi mã, lên đời đại gia tiền tỷ khó ai bì kịp - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ được Quan Thế Âm ban phước, may mắn bội phần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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