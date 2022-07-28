Tử vi Thứ Sáu 29/7/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền ào vào túi, phúc lộc toàn tài, Mão - Thân công việc làm đâu hỏng đấy, tiền bạc đổ sông đổ biển

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của những chú Chuột diễn ra suôn sẻ, hạnh phúc. Đôi bên cùng biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, tình yêu vững bền theo năm tháng.

Người tuổi Tý hôm nay đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn thường ngày, dễ gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Cùng với đó, thái độ nghiêm túc, tận tâm làm việc của bản mệnh cũng được mọi người đánh giá rất cao.

Bên cạnh đó, tình cảm lứa đôi phát triển hài hòa, có thể tính chuyện hôn nhân lâu dài. Người độc thân có hi vọng tìm được người phù hợp, mối quan hệ rất khả quan chỉ cần bạn tích cực thể hiện mình, cho bản thân cơ hội.

Tình hình tài chính của người tuổi Sửu sẽ rất khả quan, thu chi cân đối, có thể tiết kiệm được một khoản kha khá dành cho những dự định trong tương lai. Trong chuyện tiền bạc con giáp này luôn tỉnh táo lắm nên vẫn thu được một khoản cố định, đảm bảo tài chính ổn định.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ đón ngày mới trong trạng thái khá ổn định, vững vàng chắc chắn. Công việc của con giáp này cũng diễn ra trôi chảy, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tình hình tài chính khởi sắc, túi tiền rủng rỉnh, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu.

Chuyện tình cảm khá ổn, người tuổi Dần may mắn luôn có người ngà ở bên cạnh ủng hộ và động viên, đưa ra những lời khuyên hữu ích để giải quyết khó khăn. Vì thế có chuyện gì hãy chia sẻ với người thân, vừa để giải tỏa áp lực, vừa học hỏi thêm từ những người xung quanh.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão phải chịu ảnh hưởng của Hung Tinh, các cặp vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt do những hiểu lầm liên miên không được tháo gỡ kịp thời. Con giáp này không muốn chuyện bé xé ra to nhưng thái độ bất hợp tác của nửa kia dường như đang thử thách giới hạn chịu đựng của bản mệnh.

Bên cạnh đó, bản mệnh có thể vướng phải những vụ tranh đoạt quyền lợi, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc với bạn bè của mình. Con giáp này cảm thấy dường như mình không được ai tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên, điều nên làm bây giờ là dành thời gian xem xét lại chính mình thay vì cứ ủ rũ như vậy.

Người tuổi Mão phải chịu ảnh hưởng của Hung Tinh, các cặp vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt do những hiểu lầm liên miên không được tháo gỡ kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có phúc lộc dồi dào, làm ăn thu lợi, nhất là những người làm nghề tự do. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi vận mệnh cho cuộc đời mình.

Ngoài ra, đường tình duyên của bạn cũng đang có những dấu hiệu khởi sắc, êm đẹp. Nếu con giáp này còn độc thân thì sẽ cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến đã lâu. Còn với những người đã có gia đình, để giữ được ngọn lửa hôn nhân, bản mệnh cần phải thường xuyên hâm nóng tình yêu, chứ đừng chỉ chờ tới một dịp đặc biệt mới thể hiện cảm xúc của bản thân.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của mình. Không phải ngẫu nhiên mà dạo gần đây thường xuyên xuất hiện những lời đồn đại không chính xác về con giáp này.

Chốn công sở là nơi thường xuyên xảy ra ganh ghét, đố kị lẫn nhau. Đừng bao giờ ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ đều có màu hồng như vẻ bên ngoài. Điều tốt nhất mà tuổi Tỵ có thể làm là hãy cố gắng dung hòa các mối quan hệ và đặc biệt chú ý cách ứng xử của bản thân để không gây thù chuốc oán.

Tuổi Ngọ

Vận trình hôm nay có Thiên Ấn tương trợ, người tuổi Ngọ tạo được môi trường làm việc khá thoải mái. Trò chuyện chân thành với đồng nghiệp có thể giúp bạn xử lý được nhiều rắc rối công việc. Do đó, bạn hãy tận dụng tối đa những gì mình có để đạt hiệu quả cao nhất. Đây là giai đoạn vàng cho những ý tưởng cải cách và thay đổi đường hướng sự nghiệp.

Vận trình tình duyên vô cùng hài hòa, êm đẹp. Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh mang đến nguồn động lực tuyệt vời của bản mệnh đến từ chính gia đình của mình. Mỗi khi mệt mỏi, con giáp này đều được những người thân yêu động viên và tiếp thêm sức mạnh. Bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

Tuổi Mùi

Thần Tài độ mệnh, người tuổi Mùi sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư tiền bạc.

Ngũ hành tương hợp giúp cho đường tình duyên của con giáp này thêm vượng sắc. Hai người vẫn luôn cố đắp xây để tình yêu thêm khăng khít, bền vững. Còn đối với người độc thân thì vẫn bình thản đợi chờ một nửa thích hợp với mình. Bản mệnh không có điều gì cần lo lắng về tình cảm của mình vào lúc này.

Thần Tài độ mệnh, người tuổi Mùi sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phải đối mặt với không ít rắc rối về các mối quan hệ xã giao của mình. Thái độ thờ ơ với công việc chung chính là điều mọi người không hài lòng về con giáp này. Bản mệnh có thể phải nhận một vài lời phàn nàn, thậm chí phê bình khi thiếu sự liên kết với các đồng nghiệp.

Tình cảm đôi lứa không lý tưởng, nhân duyên mỏng manh, tình đến rồi lại đi quả thật rất đáng tiếc. Vận đào hoa của nam mệnh không đến nỗi xấu nhưng cần sắp xếp lại tư tưởng của mình để có thái độ tích cực hơn trong các mối quan hệ.

Tuổi Dậu

Thiên Quan gây cản trở, điểm hạn chế duy nhất mà người tuổi Dậu cần lưu tâm chính là chuyện công việc. Đó là những yếu tố ngoại cảnh tác động không tốt cho dù bạn đã lên kế hoạch từ sớm. Một vài khó khăn sẽ xảy đến nhưng nếu bạn có đủ bản lĩnh và tinh thần lạc quan thì mọi chuyện sẽ không quá bế tắc như bạn đang nghĩ. Thực ra việc bạn gặp chút trở ngại là khó tránh khỏi vì thế, nên biết đón nhận nó.

Tác động của tiểu nhân nên đường tình duyên cũng bị ảnh hưởng vì tâm trạng thất thường của bạn, khi vui, bạn sẵn sàng trò chuyện hay quan tâm, chăm sóc đến đối phương, nhưng nếu chẳng may cảm thấy lòng chợt buồn, bạn lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất có thể gặp nhiều trở ngại, việc đầu tư không mấy suôn sẻ. Thời điểm như vậy, con giáp này càng cần thể hiện được bản lĩnh vững vàng trước mọi sóng gió của mình, chớ nên vội vàng, hấp tấp đưa ra bất cứ quyết định gì. Việc đó sẽ không có lợi cho con đường thăng tiến sau này của bạn.

Chuyện tình cảm cũng không được vui vẻ cho lắm. Con giáp này ngày càng thất vọng với những suy đoán vô căn cứ của đối phương. Đôi lúc chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ, chẳng muốn cố gắng vì điều gì nữa. Hiểu lầm sinh ra do sự thiếu tin tưởng của hai bên dành cho nhau. Có thể bản mệnh đã khiến đối phương hiểu lầm. Hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hứa hẹn những phần thưởng lớn trong công việc của bạn. Bạn có quý nhân phù trợ nên nhận được nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Những nỗ lực trong thời gian qua sẽ được ghi nhận. Không phải ai cũng có cơ hội tốt như thế, vì thế hãy thể hiện thật tốt cho thấy mình xứng đáng với tin tưởng của họ.

Nhờ có Tam Hợp soi đường nên mặt tình cảm của bạn lúc này có chuyển biến tốt, tuy nhiên hai bạn có thể nổ ra chút xung đột liên quan đến gia đình riêng của đôi bên. Chỉ cần bình tĩnh lắng nghe đối phương là mọi việc sẽ lại êm đẹp.

Người tuổi Hợi hứa hẹn những phần thưởng lớn trong công việc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.