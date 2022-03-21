Tay phải vét tài, tay trái vơ lộc, tiền ùa vào két nên top con giáp may mắn này sẽ thức trắng đêm để đếm tiền, đời sang trang mới trong 10 ngày tới

Xét về mặt tử vi khoa học, năm 2022 được nhiều sao tốt chiếu mạng, tuổi Tý gặp khá nhiều may mắn. Tuy nhiên, thời gian qua chưa thực sự ghi được dấu ấn tốt, đâu đó vẫn trúc trắc các vấn đề phát sinh. Đừng lo, chỉ cần tự tin và chủ động theo đuổi tới cùng, bạn sẽ bội thu trong những tháng ngày sắp tới.

Nhất là 10 ngày tới người cầm tinh con Chuột sẽ được quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện nên mọi thứ đều chuyển hướng tốt đẹp tới thăng hoa tột độ.

Trời sinh người tuổi Tý đã thông minh và nhạy bén về tiền bạc, chỉ cần tránh xa các trò đỏ đen để làm ăn chân chính, đương số sẽ gặt hái thành quả bất ngờ, ví như rũ bùn đen đứng dậy, cuộc sống ngày một phú quý viên mãn.

Hơn thế, từ đầu tháng 4 trở đi, chỉ cần tuổi Tý chăm chỉ hơn hiện tại thì sẽ bất ngờ với những thành tựu vào cuối năm.

Tuổi Mão

Mão thường hiền lành, bao dung và nhân hậu. Con giáp này dễ tha thứ cho người khác và không suy nghĩ quá nhiều. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Đó cũng là lý do khiến Mão được trời ban phúc lộc, hậu vận đủ đầy.

Ảnh minh họa

Tử vi 10 ngày tới cho biết, với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Mão sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

Tuổi Mão sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Khi đó những khó khăn, thử thách sẽ lùi lại phía sau và nhường chỗ cho những thành quả xứng đáng với công sức mà tuổi Mão đã bỏ ra. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống tuổi Mão sẽ thăng hoa sự nghiệp vững chắc, hôn nhân viên mãn.

Tuổi Thìn

Tài vận của người tuổi Thìn vào 10 ngày tới tương đối tốt. Tử vi nói rằng con giáp này thông minh, sắc sảo, đầy tham vọng nhưng sống rất thực tế. Họ là người tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, quý nhân sẵn sàng phù trợ. Ngay từ khi còn trẻ, tuổi Thìn đã có thể gặt hái được những thành công khiến bao người ngưỡng mộ.

Kể từ 10 ngày tới trở đi, vận khí của những người tuổi Thìn có bước tiến mới. Con giáp này làm gì cũng được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Cùng với năng lực của bản thân và những vận may trời ban, tuổi Thìn sẽ sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.