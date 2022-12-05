Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 17h chiều Thứ 3 ngày 6/12/2022: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 18:10

3 con giáp này đã hết khổ đến sướng vào thời điểm này, dần dần bước vào giai đoạn hưng thịnh, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể. Đồng thời bản mệnh vượng phát vì được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn.

 

Tuổi Tỵ

Đúng thời điểm này, Hỏa sinh Thổ giúp vận trình tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai bạn quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 17h chiều Thứ 3 ngày 6/12/2022: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, người tuổi Mùi có thể nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong mọi việc họ làm, sự nghiệp sẽ xoay chuyển đúng lúc, nhất định có thể xoay chuyển trong tương lai. Sự hài hòa và vẻ đẹp, hạnh phúc và ngọt ngào.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu thường được sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên họ luôn khao khát một cuộc sống thượng lưu sung túc. Vào giai đoạn này, tuổi Dậu thường gặt hái được nhiều thành công, nhưng cũng như bao con giáp khác, tuổi Dậu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. 

Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 17h chiều Thứ 3 ngày 6/12/2022: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Cụ thể, họ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Dậu xây dựng cơ ngơi, tìm kiếm cơ hội đổi vận đổi đời. Cuối năm, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống tinh thần thoải mái, thăng hoa. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng rất tích cực nhưng nhìn chung tài lộc trước đây không mấy lý tưởng, dù không gặp phải tai họa lớn nhưng cũng chưa bao giờ giàu sang phú quý. Tuy nhiên, con giáp này vốn có số vượng quý nhân, bất kể làm việc gì cũng dễ có người ra tay giúp đỡ. 

Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 17h chiều Thứ 3 ngày 6/12/2022: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của những người tuổi Ngọ sẽ ngày một thuận lợi hơn, bản thân họ thể hiện được tốt thế mạnh của mình, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và đồng nghiệp, tương lai ngày

một tươi sáng. Tuổi này không chỉ gây dựng được sự nghiệp cho mình mà còn giúp chồng con khẳng định được chỗ đứng trong lĩnh vực hoạt động.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đoán biết 3 con giáp hưởng phúc Quan Âm đón lộc Thần Tài vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Vừa ra đường ngã trúng hố vàng, sự nghiệp thăng tiến cao như  núi Thái Sơn

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Vào khung giờ này, 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, cuộc sống cát tường như ý, bội thu tiền tài, giàu có hơn người.

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