Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tiền vàng ngập đầu, vàng rơi nơi nơi, vận trình làm ăn vô cùng hanh thông,

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đón nhận nhiều tài lộc, tiền vàng đầy két trong 7 ngày tới.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp có nhiều tham vọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Họ có ý chí vươn lên mạnh mẽ, không phải ai cũng theo kịp.

Cũng như nhiều con giáp khác, tuổi Dậu phải trải qua tương đối nhiều khó khăn, vất vả mới có thể đạt được thành tựu mong muốn.

Trong 7 ngày tới, tuổi Dậu vẫn miệt mài chăm chỉ làm việc của mình. Công việc có thể chưa đi theo đúng quỹ đạo mong muốn nhưng điều này không làm bản mệnh nản chí. Vận trình của bản mệnh sẽ ngày một tốt hơn, khó khăn lùi lại phía sau để nhường đường cho những điều may mắn. Công việc của tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội mới. Con giáp này không chỉ thoát nghèo mà cuộc sống ngày một khấm khá. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, cơ bản có thể ổn định công việc.

Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tiền vàng ngập đầu, vàng rơi nơi nơi, vận trình làm ăn vô cùng hanh thông, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, hơn nữa cung mệnh của họ luôn được Thần Tài phù trợ. Tài vận của Tỵ rất tốt, đặc biệt là trong 7 ngày tới, khi bạn có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống. Trong khi đó, những người làm chủ lại mua may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng béo bở nên tiền bạc cứ thế đổ về túi ào ào. 

Vận trình tình duyên của những người tuổi Tỵ trong thời điểm này cũng rất tốt. Những người độc thân vượng vận đào hoa, bạn có thể tìm thấy ý trung nhân của mình, trong khi đó các cặp đôi đang yêu nhau tình cảm gắn bó khăng khít, thậm chí đang bàn tới kế hoạch hôn nhân. 

Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tiền vàng ngập đầu, vàng rơi nơi nơi, vận trình làm ăn vô cùng hanh thông, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn khao khát làm giàu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Có thể nói tuổi Tuất mưu cầu một cuộc sống xa hoa, nên họ luôn biết tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân và chính mình. Tuy nhiên vì vận may chưa đến nên tuổi Tuất vẫn chưa thể thực hiện được điều đó.

Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới, tuổi Tuất sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết và sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong thời gian tới.

Tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố, thiếu thốn nghèo khổ cách mấy cũng sẽ được cải thiện từ giai đoạn này trở đi. Bạn sẽ có gặp được cơ hội phát triển sự nghiệp, giúp tài vận dồi dào, sống thoải mái dư dả đến tháng sau.

Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tiền vàng ngập đầu, vàng rơi nơi nơi, vận trình làm ăn vô cùng hanh thông, - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tu vi ngay 29/11 tu vi ngay 30/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 29 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 38 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 41 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)