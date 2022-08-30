Tạm biệt vận xui, bắt đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phú quý gõ cửa nhà, lộc phát không ngừng, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 12:12

Ai cũng phải hờn ghen đỏ mắt với sự may mắn của 3 con giáp sau.

Tuổi Thân

Thân đón nhận vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Con giáp này có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong công việc. Mặc dù đôi khi vẫn gặp chút trở ngại nhưng nhờ sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt nên vẫn thuận lợi vượt qua.

Đường tài lộc của Thân ngày càng sáng rực, tài sản tích cóp ngày càng đầy hơn vào tháng 9. Bản mệnh có cơ may phát tài rất lớn, đặc biệt là người kinh doanh buôn bán. Vì chuyện làm ăn thuận lợi nên tiền bạc ào ào đổ về nhà, chẳng lo túng thiếu.

Nếu làm công ăn lương, những người đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống, Thân có thể nhận thêm việc bên ngoài với mức lương phù hợp.

Tạm biệt vận xui, bắt đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phú quý gõ cửa nhà, lộc phát không ngừng, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 1
Đường tài lộc của Thân ngày càng sáng rực, tài sản tích cóp ngày càng đầy hơn vào tháng 9. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu quan tâm nhiều đến giá trị bản thân, tu dưỡng trong ngoài, chăm chỉ, giản dị và chân thành. Trong tháng 9 tới, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn và xui xẻo qua đi, mở ra những cơ hội mới, tiền tài sẽ đến khiến Sửu trở nên thành công trong cuộc sống, sự nghiệp ngập tràn niềm vui.

Người tuổi Sửu dễ dàng có được cơ hội thăng tiến, lương thưởng sẽ tăng đều đặn. Dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cũng đều đạt được thứ mình muốn.

Lời khuyên dành cho Sửu trong thời gian này là những trắc trở chỉ đến tạm thời chứ không khổ suốt đời. Bản mệnh hãy tin rằng hoa mai muốn thơm thì phải chịu lạnh, khổ tận sẽ có ngày cam lai.

Tạm biệt vận xui, bắt đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phú quý gõ cửa nhà, lộc phát không ngừng, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 2
Trong tháng 9 tới, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, mở ra những cơ hội mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

con giáp may mắn trong tháng 9, người tuổi Tý có thể nhận ra rằng vận trình của mình đang khởi sắc ở nhiều phương diện. Trong chuyện tình cảm, nhờ có sao Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh, nếu vẫn còn độc thân, bản mệnh nên tận dụng cơ hội để tìm kiếm một nửa phù hợp.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến ngay từ đầu tuần khi có Thực Thần che chở. Các nguồn thu cả chính và phụ đều tăng tiến. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội thì bạn hoàn toàn có thể tăng ngân sách của mình lên nhiều hơn nữa.

Công việc trong tháng cũng không có gì phải lo lắng bởi mọi kế hoạch bạn đề xuất đều được cấp trên phê duyệt và đặt nhiều kì vọng. Bản mệnh còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tạm biệt vận xui, bắt đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phú quý gõ cửa nhà, lộc phát không ngừng, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 3
Trong tháng 9, người tuổi Tý có vận trình đang khởi sắc ở nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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