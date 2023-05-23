Tài Tinh gửi Lộc : 3 con giáp may mắn xuất hiện điểm sáng vận trình, công danh phất lên, phúc đức hưởng mãi không hết sau 3 ngày tới 26/5/2023

Công việc của Ngọ được Chính Quan soi sáng nên có hy vọng hơn hẳn. Không những thế nhiều người còn được thăng chức, thi đỗ, tăng lương. Một ngày làm việc đầy may mắn hơn mọi ngày. Vận tiền tài nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên lộc lá đầy mình. Bằng tài năng của mình, bạn biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ. Làm ăn khéo léo thu được lượng khách hàng ổn định.

Ngọ yêu đương tỉnh táo, chơi bời có điểm dừng nhờ Tam Hợp chỉ lối. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội tỏ tình với người mình thích. Tuổi này rất hay được lòng mọi người xung quanh vì hiền khô như cục đất.

Tuổi Mùi phải chịu nhiều phen lao đao do Phá Thái Tuế cản trở. Có không ít rắc rối đang chờ đợi trước mắt, nếu suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, bạn có thể sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Con giáp này tốt nhất nên đánh giá lại các mối quan hệ xung quanh, coi chừng có kẻ tiểu nhân núp bóng bạn bè. Ngoài ra, bạn cũng nên xem lại thái độ và tác phong làm việc của mình, chớ nên cẩu thả hay xuề xòa quá mà bỏ qua những quy định sẵn có. Con giáp này đang đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bản mệnh cứ bảo thủ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ trượt chân khỏi vị trí hiện tại.

Đối với vấn đề tình cảm, chẳng ai có thể giúp được con giáp này ngoài chính bản thân bạn cả. Mọi vấn đề tranh cãi giữa cả hai thực chất đến từ sự hời hợt và lạnh nhạt của bạn. Hãy tự hỏi bản thân bạn có đang dùng công việc để trốn tránh hay lấy cớ với nửa kia hay không? Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cảnh báo tuổi Thân cẩn thận với cấp dưới, đối thủ làm ăn. Con giáp này làm ăn độc lập nhưng dễ bị người ta nhòm ngó, càng ăn nên làm ra càng lắm kẻ nóng ruột chỉ muốn lật đổ. May mắn là vận tài lộc có chuyển biến, con giáp này dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ thì có thể đạt được nhiều thu hoạch bất ngờ. Nên tuổi Thân cứ làm tốt phần của mình là được, không phải quan tâm đến miệng thế gian.

Vận trình tình cảm cũng từng bước đi lên. Quan hệ bạn bè tốt lành, con giáp này dễ gặp được người hợp tính. Đặc biệt là mọi khúc mắc trong gia đình của bản mệnh được giải quyết êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm