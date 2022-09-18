Dưới sự phù hộ của cát tinh, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển vượt bậc. Cần lưu ý là không nên để lộ quá nhiều cảm hứng của mình để tránh nguy cơ đạo văn, đạo ý tưởng sáng tạo.

Trong thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 25/9, người tuổi Tuất sẽ có sao tốt chiếu mệnh, giúp tăng cường tài năng và sức sáng tạo của con giáp này. Do đó, vận khí của những người tuổi Tuất làm về lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật như nhà văn, biên tập viên, phóng viên... trong cuối tháng rất đáng mong đợi.

Không cần phải bàn cãi khi tuổi Hợi luôn được xem là "heo vàng" trong số 12 con giáp . Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, sống vì người khác nên được thượng đế ban nhiều phước lành, có được nhiều thứ hơn là mình muốn.

Ngoài ra, bạn nên né những cam kết lớn ở cuối năm và thận trọng hơn trong mọi vấn đề. Đừng quá lo lắng và suy nghĩ quá nhiều bởi chúng chỉ làm trầm trọng hóa vấn đề. Cuối cùng, đừng bỏ qua sự giúp đỡ và ủng hộ từ gia đình.

Cuộc sống tuổi Hợi thường bận tâm về tình cảm nhiều hơn vật chất. Đa số những người tuổi Hợi tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có số mệnh phú quý và có khả năng tự tạo sự giàu có cho bản thân mình.

Tử vi học có nói, những người này không chỉ tạo dựng cơ ngơi vững chắc cho chính mình mà còn đem nhiều tài lộc và may mắn về nhà. Đặc biệt từ ngày 19/9 đến ngày 25/9, những người tuổi Hợi cần chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ không những gặp được quý nhân chỉ dẫn phát triển sự nghiệp mà còn tạo điều kiện để làm giàu.

Từ ngày 19/9 đến ngày 25/9, những người tuổi Hợi đón hỷ sự, gặp được quý nhân tạo điều kiện để làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong từ ngày 19/9 đến ngày 25/9 sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong thời gian này.

Người tuổi Mùi trong từ ngày 19/9 đến ngày 25/9 sẽ là thăng quan, tiến chức. Ảnh minh họa: Internet

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