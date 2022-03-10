Tài lộc của 3 con giáp sau cực thịnh trong 14 ngày cuối tháng 3, muốn cản cũng không được

14 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp này sẽ nhận được của cải, tài lộc cực mạnh.

Tuổi Mão

Tiền bạc rủng rỉnh đối với người tuổi Mão. Ảnh minh họa

Càng về cuối tháng ba, cơ hội "hút tiền" của Mão càng tăng. Đây là tháng thuận lợi để ký kết hợp đồng, đề nghị tăng lương... Dưới sự che chở của các vì sao may mắn, bạn có thể làm ăn phát tài, có địa vị xã hội hoặc tầm ảnh hưởng. Đặc biệt, người tuổi Mão có địa vị xã hội nhất định sẽ được cả công danh, tài lộc, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Người làm văn phòng nên tìm kiếm việc làm thêm để có nhiều thu nhập.

Tuổi Tỵ

Vận quý nhân của tuổi Tỵ vô cùng đẹp trong 14 ngày cuối tháng ba. Ảnh minh họa

Tử vi 12 con giáp nói rằng tuổi Tỵ có tính cách cởi mở, hay kết giao với nhiều người nên mối quan hệ xã hội rất rộng. Con giáp này thuộc tuýp khéo léo trong đối nhân xử thế nên các mội quan hệ hầu như đều tốt đẹp, có thể giúp ích cho họ trong lúc gặp khó khăn.

Đây là con giáp nhận được nhiều may mắn trong 14 ngày cuối tháng 3. Vận quý nhân của con giáp này vô cùng đẹp, mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, tin vui liên tiếp ập đến.

Tuổi Mùi

Vào 14 ngày cuối tháng 3, người tuổi Mùi được đồng loạt cát cục tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa chí tang bồng. Làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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