Người nữ tuổi Tỵ, Hợi, Thìn sinh ra đã thông minh, tài giỏi và lên như "diều gặp gió" vào nửa cuối 2022

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 16:36

Không chỉ tài giỏi, xinh đẹp, những người phụ nữ tuổi Tỵ, Hợi, Thìn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực vào nửa cuối 2022.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ năng nổ, tháo vát và giỏi nắm bắt cơ hội. Nếu họ thận trọng, cả về tình cảm và nghề nghiệp, họ sẽ đưa ra quyết định của mình sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Phần lớn là vì nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra, nên biết cách để phòng, làm ăn thuận buồm xuôi gió, tài lộc sung túc, đời sống tình cảm đáng ghen tị.

Nhiều bạn tuổi này lên làm lãnh đạo giỏi không thua kém đàn ông. Tuy nhiên vì bạn là con giáp nữ yêu cầu cao, lựa bạn đời rất kỹ nên thường kết hôn muộn. Nhưng khi lập gia đình rồi thì hôn nhân rất tốt, con cái của bạn ở nhà đa số đều hiếu thuận, khỏe mạnh. Bạn được chồng yêu thương nên sau này sẽ có cuộc sống vô cùng suôn sẻ, tài vận rất tốt.

Nửa cuối 2022 này, "thần may mắn" sẽ liên tục đến gõ cửa nhà những người nữ tuổi Tỵ, cùng mong chờ nhé.

Tuổi Hợi 

Là con giáp nữ may mắn bẩm sinh, phụ nữ tuổi Hợi là những người tài giỏi, thông minh, cuộc đời ít biến cố, hiếm khi phải gặp tai họa. Phần lớn đều có cuộc đời đặc biệt tốt đẹp, được các sao tốt lành chiếu mệnh suốt đời. Đặc biệt là những bạn nữ tuổi Hợi sinh vào giờ Mão, tức là từ 5 đến 7 giờ sáng.

 

Mão Mộc, Hợi Thủy, theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc nên dù có gặp biến cố lớn thì tiền tài vẫn dồi dào, được Thần Tài ưu ái. Ngoài ra, bẩm sinh những cô gái tuổi Hợi đã có tính cách hiền lành, nhân hậu, rất hiếu thảo với người lớn tuổi, nhân hậu, có phúc khí, ít khi phiền não vì những việc nhỏ nhặt, họ sống hạnh phúc êm ấm bên chồng con sau khi kết hôn.

 

Vì vậy, nhiều cô gái tuổi Hợi sẽ thu hút sự đố kỵ thậm chí là ghen tị từ nhiều người khác. Nhưng dù ghen ghét đến mức nào cũng không ai làm gì được họ. Hợi vốn là người kiệm lời, cư xử quá đẹp, thậm chí còn hào phóng nên không ai moi được khuyết điểm để chê, sẽ có quý nhân giúp đỡ khi ai đó chê bai hãm hại bạn. 

 

Người nữ tuổi Tỵ, Hợi, Thìn sinh ra đã thông minh, tài giỏi và lên như 'diều gặp gió' vào nửa cuối 2022 - Ảnh 1
 Không chỉ được ngưỡng mộ khi vừa thông minh, xinh đẹp mà nữ tuổi Hợi còn rất tài giỏi trong giao tiếp và tháo vát trong công việc. Ảnh minh họa.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Rồng bẩm sinh đã quý phái, có phong cách, nhìn chung đều có vẻ ngoài quyến rũ, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có chỉ số IQ và EQ cao, đẹp một cách cổ điển khiến ai cũng mê mẩn. Phụ nữ tuổi Thìn từ khi sinh ra đã có số phú quý, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, sống cuộc sống hạnh phúc hơn người, luôn được thần tài phù hộ, sung sướng, khỏe mạnh, ít khi khổ cực, không đau khổ vì tiền.

Những cô gái tuổi Thìn sinh vào khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ tối, họ được sao Tử Vi chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có quý nhân giúp đỡ khi ra ngoài làm việc nên dễ thành công trong công việc.  Đặc biệt, vào những tháng nửa cuối 2022, những cô gái tuổi Thìn sẽ gặp mọi điều may mắn, từ công việc, học tập lẫn chuyện tình cảm. 

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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