Sức khỏe 12 con giáp ngày 25/1: Thìn cần chăm sóc sức khỏe tỳ vị, Thân nên bổ sung thêm vitamin C

Trong ngày Mộc khí đương vượng, sức khỏe của tuổi Tý có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là những người có tiền sử bệnh gan. Cuối năm hội họp tất niên nhiều, nên kiềm chế, đừng uống quá nhiều bia rượu.

Người tuổi Sửu nên ăn thường xuyên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc, đậu, sữa, hoa quả khô, cá, bơ, kem, thịt mỡ. Tránh các loại thực phẩm không tốt cho tiêu hóa, một số loại thực phẩm nguy cơ gây đầy hơi.

Hôm nay bản mệnh nên chú ý hơn sức khỏe của bản thân, cần đề phòng các bệnh liên quan đến thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay bản mệnh nên chú ý hơn sức khỏe của bản thân, cần đề phòng các bệnh liên quan đến thần kinh, bệnh về thận hay bàng quan. Hãy dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa, thể trạng nhờ thế mới có thể phục hồi nhanh chóng.

Tuổi Mão

Cục diện Mộc khí đương vượng không tốt cho gan, do đó bản mệnh nên cẩn trọng chăm sóc cho sức khỏe. Hàng ngày nên chú ý ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, đồng thời hạn chế việc uống rượu, thức khuya. Sức khỏe là vốn quý, đừng để đến khi mất rồi mới nuối tiếc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần chăm sóc sức khỏe tỳ vị. Sử dụng táo Tàu là một phương thức cải thiện sức khỏe khá tốt. Táo tàu ích khí, bổ tỳ vị, có thể dùng để chữa tỳ yếu, ăn ít, có tác dụng giúp thèm ăn, chữa tiêu chảy.

Tuổi Tỵ

Mỗi ngày bạn nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Như ăn cả chất xơ dưới dạng ngũ cốc nghiền nhỏ, các loại rau củ và trái cây. Cám ngũ cốc là một trong những dạng thuốc nhuận tràng tự nhiên rẻ nhất và sẵn có nhất. Tham gia các hoạt động và tập thể dục cũng nâng cao sức khỏe đại tràng.

Mỗi ngày bạn nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, Tuổi Ngọ cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Tuổi Mùi

Bạn cần hành khí hoạt huyết, hóa ứ thông trệ, thanh nhiệt giải độc để ý nghĩa tăng cường tuần hoàn, chống viêm, làm sạch da. Để có làn da đẹp, người tuổi Mùi cần uống đủ nước, mỗi ngày khoảng 2 lít. Giúp cơ thể được thanh lọc và làn da mềm mại.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên bổ sung thêm vitamin C bằng thực phẩm để ngăn chặn tình trạng khô mũi, đỏ mũi. Có thể ổi, cải xoăn, cam, dâu tay hoặc chanh… Hoặc bạn có thể uống nhiều nước giúp cơ thể có thể đủ sức đề kháng, bảo vệ cơ thể.

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, hôm nay bạn chú ý những chứng bệnh liên quan đến phổi. Bạn có thể bấm huyệt dưỡng phổi. Bấm huyệt sẽ giúp kích thích hệ thần kinh, lưu thông tuần hoàn máu, giải độc và tăng cường chức năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là phổi.

Về sức khỏe, hôm nay bạn chú ý những chứng bệnh liên quan đến phổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe được dự báo tuổi Tuất chú ý những chứng bệnh đau lưng, đau răng. Bạn có thể tham khảo phương pháp xoa bóp để ngăn chặn và chữa chứng bệnh này trong ngày.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hôm nay nên chú ý bệnh khô miệng, đau đầu, mệt mỏi. Bạn có thể hạn chế những cơn đau đầu bằng những cách dưới đây: Đặt miếng vải lạnh hoặc túi đá lên đầu hay lên mặt khi cơn đau đầu xảy ra. Nằm trong phòng tối, yên tĩnh, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Giảm thiểu tiếng ồn, ánh sáng và các mùi hương

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.