Số trời đã định: 3 con giáp tháng 9 phát tài, tháng 10 phát lộc, cuối năm giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 06/09/2018 11:45

Theo thuyết tử vi tướng số, trong những tháng cuối năm 3 con giáp này được thần tài và thần may mắn chiếu cố nên công danh rực rỡ, tiền rơi xuống đầu liên miên.

Công thành danh toại, tiền chất đầy nhà chính là những vận may hiếm có mà trời ban cho top con giáp sau những tháng cuối năm.

Số trời đã định: 3 con giáp tháng 9 phát tài, tháng 10 phát lộc, cuối năm giàu sang tột đỉnh - Ảnh 1
 Tiền tài trong thiên hạ sẽ đổ dồn vào nhà Mùi, khiến họ tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và sống tình cảm. Họ biết cách giao thiệp, cư xử để dù già hay trẻ, lớn hay bé đều phải kiêng nể bội phần. Khôn khéo là thế nên trên con đường sự nghiệp của mình dù gặp khó khăn, thất bại Mùi cũng được quý nhân đưa tay giúp đỡ.

Mậu Tuất 2018, nửa đầu năm Mùi may mắn một phần thì những tháng cuối năm con giáp này may đến nghìn phần. Tiền tài trong thiên hạ sẽ đổ dồn vào nhà Mùi, khiến họ tiêu mãi không hết, con cháu mấy đời sau tha hồ ăn sung mặc sướng, sung túc muôn đời.

Số trời đã định: 3 con giáp tháng 9 phát tài, tháng 10 phát lộc, cuối năm giàu sang tột đỉnh - Ảnh 2
Làm đâu thắng đó, may  mắn tài lộc khiến Dậu không chỉ giải quyết sạch nợ nần mà còn vươn lên đổi đời, giàu sang ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nhẫn nại, kiên định chính là chìa khóa vàng mang lại thành công cho người tuổi Dậu. Ở con giáp này có sự cứng đầu cần thiết của một người làm chủ, một khi đã cáng đáng trên vai miếng cơm manh áo của người khác họ có thừa trách nhiệm để khiến công việc của mình ngày càng hưng thịnh, phát đạt.

Những tổn thất tài chính của Dậu sẽ được bù đắp trong thời gian tới, gần nhất là trong tháng 9 này. Làm đâu thắng đó, may  mắn tài lộc khiến Dậu không chỉ giải quyết sạch nợ nần mà còn vươn lên đổi đời, giàu sang ngút trời.

Số trời đã định: 3 con giáp tháng 9 phát tài, tháng 10 phát lộc, cuối năm giàu sang tột đỉnh - Ảnh 3
Tháng 10 tới, vận may rơi lộp độp xuống đầu sẽ khiến Tý đếm tiền sái tay, giàu nhất thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dù là nam hay nữ, ở người tuổi Tý luôn có bản lĩnh, trí tuệ và tài năng để thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Chẳng cần chờ tới 30 Tý đã có sự nghiệp vững vàng, tự làm đại gia mà chẳng cần cậy nhờ mẹ cha hay ăn bám bất cứ ai.

Sung sướng, an nhàn với số dư trong tài khoản tăng vọt từng ngày nhưng Tý vẫn sống giản dị, ôn hòa với tất cả mọi người nên tích được rất nhiều phúc phần. Chính phúc phần ấy là bệ đỡ để họ mở rộng mối quan hệ, được quý nhân phù trợ, nâng đỡ. Tháng 10 tới, vận may rơi lộp độp xuống đầu sẽ khiến Tý đếm tiền sái tay, giàu nhất thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trời sinh phúc tướng, 3 con giáp này càng mũm mĩm càng giàu có, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà

Trời sinh phúc tướng, 3 con giáp này càng mũm mĩm càng giàu có, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà

Là phụ nữ nếu mũm mĩm đôi chút thì xin chúc mừng, bạn đang sở hữu nét phúc tướng trời ban, giàu sang tột đỉnh, may mắn ngút trời.

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