Số Trời đã định: 3 con giáp này CÀNG MẬP CÀNG GIÀU, tiền nhiều vô kể, phúc khí vô bien, đừng ham gầy mà mất lộc

Theo nhân tướng học, 3 con giáp này mà càng mập càng giàu sang, ngồi không cũng có tiền, vận số đỏ khiến người khác cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi không nên quá gầy, phải mũm mĩm, đậm người một chút thì mới có phúc phần. Vốn tính lạc quan, yêu đời, lại ít tính toán chi li, để bụng vặt vãnh nên họ được nhiều người yêu quý giúp đỡ, tin tưởng hợp tác làm ăn, vận khí của họ nhờ thế cũng càng ngày càng tốt.

Sinh ra đã an nhàn, không phải lo toan xuôi ngược. Đến trung niên hay về già, họ được hưởng nhiều phúc lộc từ con cháu. Ngược lại, người tuổi Hợi mà quá gầy thì tính tình dễ nổi nóng hay giận dỗi, dễ làm mất lòng người khác nên động gì cũng dễ hỏng đấy.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa phần có số mệnh cát tường, may mắn. Cho dù trong cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ cũng đều có thể vượt qua.

Theo tử vi, người tuổi Mão tốt nhất không nên để cơ thể trở nên quá gầy gò bởi cơ thể tròn trịa một chút sẽ được “thần tài” ưu ái, vận quý nhân cũng vì thế mà hưng vượng.

Đặc biệt sau 40 tuổi cuộc sống của người tuổi Mão thay đổi mạnh mẽ, có thể nói rằng “một bước lên trời”. Chính vì vậy càng cơ thể càng trọn trịa thì phúc khí của người tuổi Mão càng tròn đầy.

Tuổi Tỵ

Nếu con giáp rắn quá gầy sẽ dễ tạo cho người ta cảm giác tàn nhẫn, nội tâm đen tối, sự nổi tiếng sẽ giảm sút.

Thêm một chút da thịt trên khuôn mặt có thể nâng cao nhân duyên và sự quyến rũ và cải thiện sự may mắn của quý nhân; vì vậy đừng sợ gặp rắc rối bởi nhiều thịt hơn, hãy vui vẻ và thoải mái, và quý nhân sẽ ban phước cho bạn may mắn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-troi-a-inh-3-con-giap-nay-cang-map-cang-giau-tien-nhieu-vo-ke-phuc-khi-vo-bien-ung-ham-gay-ma-mat-loc-545915.html