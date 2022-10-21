Số phận an bài, 3 con giáp sau sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài rủng rỉnh sau ngày mai (22/10)

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 17:02

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ sự chăm chỉ làm ăn, đam mê với công việc, 3 con giáp sau đây sẽ đổi đời sau ngày 22/10/2022, phất lên như diều gặp gió, phát tiền phát tài, rung đùi hưởng phúc lộc chỉ là điều trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Sau ngày mai, người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Số phận an bài, 3 con giáp sau sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài rủng rỉnh sau ngày mai (22/10) - Ảnh 1
Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Là con giáp phát tài trong thời gian tới, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều. Thời gian qua Thìn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng.

Bước qua ngày mai, bạn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian sau đó. Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Số phận an bài, 3 con giáp sau sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài rủng rỉnh sau ngày mai (22/10) - Ảnh 2
Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian qua, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, tuy gặp khó khăn nhưng những ngày tới vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Ngày 22/10/2022, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới. Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Số phận an bài, 3 con giáp sau sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài rủng rỉnh sau ngày mai (22/10) - Ảnh 3
Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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