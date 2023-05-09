Sinh vào 4 ngày Âm lịch này, nam hay nữ đều có phúc khí sâu dày, thuận lợi làm giàu

Trong khi đó, phụ nữ sinh vào ngày Âm lịch này thường khéo léo, tỉ mỉ trong công việc. Người sinh ngày Âm lịch này biết yêu thương, vun vén cho gia đình nên thường có hạnh phúc lâu dài.

Theo tử vi , người sinh ngày 15, 19 Âm lịch hàng tháng đều được trời ban phúc khí, số phận giàu sang, đủ đầy. Đàn ông sinh vào ngày này tự tin, có dũng khí, không ngừng cố gắng vươn lên.

Bằng khối óc và bàn tay lao động, họ gây dựng được sự nghiệp thành công, thuận lợi đáng ngưỡng mộ.

Dù xuất thân nghèo hèn nhưng họ biết tu chí làm ăn, sự nghiệp đều xuôi thuận. Không những thế, người sinh vào ngày 15 và 19 Âm lịch hàng tháng thường có sức khỏe dồi dào, số mệnh trường thọ nên làm giàu không khó.

Sinh ngày 30 Âm lịch

Tử vi học có nói, người sinh vào ngày 30 Âm lịch hàng tháng thuở nhỏ hay ốm đau, khó nuôi. Nhưng khi lớn lên họ lại dũng cảm, kiên cường, ít để người khác lo lắng về mình.

Người sinh vào ngày Âm lịch này có vận trình cuộc đời khá tốt, đường tình duyên vượng. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã tìm được người nguyện ý với mình.

Chuyện tình duyên xuôi thuận cũng tạo động lực để họ phấn đấu sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu.

Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào ngày 30 Âm lịch thường vượng vận quý nhân. Xung quanh họ có nhiều người tốt, mang đến cho họ nhiều cơ hội quý giá trong sự nghiệp.

Khi cơ hội đến với mình, người sinh vào ngày Âm lịch này sẽ nhanh chóng đón lấy vận may, đồng thời nỗ lực, quyết tâm để ngày càng thăng tiến.

Người sinh vào ngày 30 Âm lịch hợp duyên kinh doanh. Họ có thể trở thành những ông/bà chủ lớn ở sau độ tuổi 40. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, họ dần đạt được thành công, khiến nhiều người nể phục.

Sinh ngày 21 Âm lịch

Theo tử vi, người sinh vào ngày 21 Âm lịch tính tình hiền lành, hòa đồng, có nhiều bạn bè. Cũng vì tính cách tốt, dễ gần nên trong cuộc sống thường ngày, họ dễ gặp được quý nhân.

Người sinh vào ngày Âm lịch này tuy sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn nhưng họ không vì thế mà nản lòng nhụt chí.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì có xuất phát điểm không tốt bằng người khác nên họ nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần. Sau tuổi trung niên, người sinh vào ngày Âm lịch này có tài vận rất tốt, thăng quan tiến chức.

Không những thế, họ còn có hôn nhân êm ấm, con cái giỏi giang, cuối đời viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.