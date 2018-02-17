Sinh con có 3 nốt ruồi cực hiếm này, cha mẹ rung đùi cũng có tiền, giàu 3 họ, sướng 3 đời

Cha mẹ sinh được con có 3 nốt ruồi này thì cứ thong thả mà hưởng giàu sang về sau, con cái hiếu thuận thành tài!

Vị trí, kích thước của nốt ruồi hay vết bớt có thể nói lên về vận số của một người. Nốt rồi tốt thường bị ẩn (trong lông mày, tóc, hay râu), hay khó có thể nhìn thấy được. Và thực tế chứng minh nốt ruồi ẩn thường tốt và mang đến nhiều may mắn cho chủ nhân hơn là nốt ruồi có thể nhìn thấy. Nếu trẻ nhà bạn có nốt ruồi ở những vị trí này thì cứ yên tâm cuộc đời về sau của bạn và gia đình sẽ chỉ có khá giả, sung sướng.

Nốt ruồi trong lòng bàn chân Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở vị trí lòng bàn chân sẽ mang đến giàu sang, phú quý cho chủ nhân. Trẻ có nốt ruồi này thường sống rất sung túc, không bao giờ lo chuyện tiền bạc vật chất. Từ khi lọt lòng, trẻ đã sống trong giàu sang, của cải dư dả. Nếu nốt ruồi này màu đen thì rất tốt. Đây là dấu hiệu của tiền tài, phú quý. Nốt ruồi này càng to, bóng thì trẻ càng giàu có về sau. Nếu đây là nốt ruồi son thì sẽ là dấu hiệu của giàu có, trường thọ. Gia đình của đứa trẻ này cũng có cuộc sống về sau rất đủ đầy, giàu sang phú quý.

Ảnh minh họa Nốt ruồi ở lông mày Nốt ruồi ở vị trí này đem đến sự sung túc đủ đầy cho chủ nhân. Dù là bé trai hay gái thì khi sở hữu nốt ruồi này cũng đều cực tốt. Nếu nốt ruồi nằm ở lông mày bên trái thì bé gái sẽ có số vượng phu. Tiền tài của trẻ về sau rất tốt, sống trong nhung lụa, giàu sang. Gia đình của trẻ cũng được hưởng sự phú quý, may mắn khó ai sánh bằng. Nốt ruồi son trong lòng bàn tay Đây là nốt ruồi rất đặc biệt. Trẻ nào có nốt ruồi này thường được hưởng phú quý về sau. Trẻ sẽ gặp nhiều vận may tiền tài. Cuộc sống về sau của trẻ phủ phê bạc tiền, cuộc sống không lo gì. Hơn nữa, người có nốt ruồi này có tài quản lý, sự nghiệp thành công tốt đẹp. Không những thế, trẻ có nốt ruồi son trong lòng bàn tay rất hiếu thuận và thương yêu gia đình. Họ luôn cố gắng hết mình để gia đình thêm đủ đầy, hạnh phúc. Đây là nốt ruồi rất đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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