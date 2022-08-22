Sau tháng cô hồn 2022 (tháng 7 âm lịch), 3 con giáp bị vận đen đeo bám, tiền mất tật mang, bị kẻ xấu ghen ghét đố kị, công việc trục trặc, tiền vào ít ra nhiều, khốn khổ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 22:23

Tử vi dự báo, sau tháng cô hồn 2022 (tháng 7 âm lịch), 3 con giáp xui xẻo bị vận đen đeo bám, làm việc gì cũng trục trặc, gặp may thì ít gặp dữ nhiều.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong tháng này sẽ gặp phải cục diện tương xung nên mọi sự không được tốt nhất là công việc. Bạn thường xuyên gặp khó khăn, có tiểu nhân ngáng đường làm cho công việc của bạn khó khăn nên bạn đang chán nản và rất muốn nghỉ việc.

Không chỉ có công việc không thuận lợi, thậm chí ngay cả sức khỏe của bạn cũng sa sút nghiêm trọng. Bạn nên dành cho bản thân một ít ngày để nghỉ ngơi, bạn cần lấy lại tinh thần và có sức khỏe để tiếp tục chiến đấu tốt.

Sau tháng cô hồn 2022 (tháng 7 âm lịch), 3 con giáp bị vận đen đeo bám, tiền mất tật mang, bị kẻ xấu ghen ghét đố kị, công việc trục trặc, tiền vào ít ra nhiều, khốn khổ trăm bề - Ảnh 1

Sau tháng cô hồn 2022, công việc của tuổi Thìn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự cho biết qua tháng cô hồn 2022 (tháng 7 âm lịch), công việc, sức khỏe tuổi Thìn không tốt, cũng vì thế mà tình duyên cũng không thuận lợi, gia đình lục đục và thường xuyên cãi vã nhau. Những người đã có người yêu cũng hết sức phải cẩn thận, không nên làm căng thẳng mối quan hệ trong thời gian này, tránh việc chia tay người yêu.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết người tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm.

 

Bước qua tháng cô hồn 2022 (tháng 7 âm lịch)  tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt. Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi.

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Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên thận trọng trong mọi việc để không rơi vào cái bẫy của người khác, khiến cho tiền bạc thất thoát, công việc khó lòng phát triển như mong muốn.

Tuổi Dậu

Vận thế của người tuổi Dậu sau tháng cô hồn 2022 (tháng 7 âm lịch) xuống dốc không phanh. Công việc gặp nhiều trở ngại, khó hoàn thành được mục tiêu đề ra.

Tài chính eo hẹp do cách quản lý chi tiêu không hợp lý. Con giáp này nên chú ý đến việc cân đối thu chi để tránh rơi vào tình trạng phá sản. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng gặp nhiều trắc trở do không có sự đồng cảm và cảm thông nên dễ xảy ra nhiều mâu thuẫn và tranh cãi. 

 

Sau tháng cô hồn 2022 (tháng 7 âm lịch), 3 con giáp bị vận đen đeo bám, tiền mất tật mang, bị kẻ xấu ghen ghét đố kị, công việc trục trặc, tiền vào ít ra nhiều, khốn khổ trăm bề - Ảnh 3
Người tuổi Dậu làm ăn khốn khó, được một mất mười sau tháng cô hồn 2022. (Ảnh minh họa: Internet)

(* )Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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