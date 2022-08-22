Trong vòng 10 ngày tới (23/8 – 1/9), 3 con giáp bỗng dưng được biếu vàng, tiền bạc cao như núi, phúc lộc dồi dào, sự nghiệp tươi sáng rực rỡ, tài lộc tăng vọt, làm ăn phát đạt không phải lo nghĩ nhiều

Trong vòng 10 ngày tới (23/8 – 1/9), 3 con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ, làm việc gì cũng thuận lợi, nếu nắm bắt được cơ hội sẽ tạo nên bất ngờ lớn.
- Tử vi dự báo dịp Tết Trung thu 2022 (tháng 8 âm lịch), Tương Quan nghênh đón Hỷ Tài, 3 con giáp thu nhập dồi dào, vận đỏ như son, tiền bạc rủng rỉnh, đắc tài đắc phú, vàng ngọc chứa đầy két
- Bước sang tháng 9, quý nhân nâng bước, 3 con giáp rũ bỏ nghèo khổ, đón mưa tài lộc, trúng số liền tay, cầm ngày bạc tỷ, công việc khởi sắc, sự nghiệp hanh thông
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi được biết đến với tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên. Dù xuất phát điểm không bằng người khác nhưng họ vẫn luôn cố gắng vươn tới thành công bằng chính những nỗ lực của bản thân. Có thể thấy, người tuổi Mùi luôn là nhân viên gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc.
Người tuổi này không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng dấn thân cho công việc. Vì vậy, tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (23/8 – 1/9), tuổi Mùi sẽ được cấp trên đánh giá cao, trao cho cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Được quý nhân phù trợ, công việc của họ ngày càng suôn sẻ.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi là người có khả năng kiếm tiền và quản lý tài chính thuộc hàng khủng trong 12 con giáp. Đặc biệt trong dịp trung thu, công việc của họ càng suôn sẻ.
Vì thế nếu hiện tại tài chính của bạn đang bấp bênh thì cũng đừng lo lắng, chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực và hoàn thiện bản thân mỗi ngày thì bạn sẽ dần chứng minh được năng lực và khẳng định được vị trí của mình trong công việc.
Tuổi Hợi rất dễ có được thiện cảm và lòng tin từ người khác. Nhờ bản tính hòa nhã, hay giúp đỡ mọi người mà khi cần người khác cũng rất sẵn lòng giúp đỡ bạn.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng vận thế của người tuổi Ngọ trong năm 2022 tương đối thuận lợi. Về tổng thể, rất nhiều việc có thể diễn ra theo đúng kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra và không vấp phải các trở ngại quá lớn.
Nửa đầu năm, tuổi Ngọ gặp phải hung tinh nên vận trình có ảnh hưởng nhất định, thu nhập không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, vào dịp Trung Thu tới đây, bản mệnh có cát tinh trợ lực nên vận trình khởi sắc, tài lộc đổ đến ào ào. Nhờ có phúc kí bẩm sinh, tuổi Ngọ thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính, nghề tay trái cũng đem về nguồn thu không nhỏ.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.