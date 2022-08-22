Từ nay đến Tết Trung thu, 3 tuổi sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền bạc đổ về túi, vận trình thuận lợi, ví tiền căng chặt, tiền của ùn ùn đổ về

Người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, năng động, thích tự do tự tại, có mục tiêu và tầm nhìn xa. Trước mọi vấn đề, con giáp này sẽ tính toán, nghiên cứu về mọi khả năng rồi mới quyết định. Họ là người có tư tưởng thoáng, sẵn sàng học hỏi cái mới và không ngại dấn thân. Khi gặp thất bại, người tuổi này ít khi nản lòng. Vì vậy, họ có thể đối phó và vượt qua bất cứ cuộc khủng hoảng nào.

Từ nay đến Tết Trung thu , sự nghiệp của người tuổi Ngọ suôn sẻ hơn. Trong thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội công việc, có tin vui bất ngờ, có quý nhân phù trợ. Chớp lấy cơ hội và nỗ lực hết mình, người tuổi Ngọ kiếm được nhiều tiền, giúp cho gia đình họ có cuộc sống sung túc hơn. Tuy công việc vất vả, bận rộn, người tuổi này vẫn cần chú ý hơn tới sức khỏe . Trong thời điểm này, họ dễ mắc bệnh cảm, sốt, bệnh đường tiêu hóa...

Từ nay đến Tết Trung thu, tuổi Dậu gặp nhiêu may mắn và bội thu về tài chính. Tuy nhiên vốn là người hào phóng, họ không chỉ giữ cho riêng mình mà cũng đầu tư vào những món quà hoặc tạo những bất ngờ nho nhỏ cho người thân, bạn bè.

Công việc kinh doanh của bạn cũng tiến triển nhanh chóng và bước lên một tầm cao mới trên thương trường. Để thành công nối tiếp thành công thì bạn đừng ngại thử trách và mạo hiểm một chút. Bên cạnh việc làm ăn cũng đừng quên dành thời gian cho bản thân và quan tâm đến những người xung quanh để tạo sự hạnh phúc và cân bằng trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Trong năm 2022, vận trình của người tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

Điều này thể hiện rõ bắt đầu từ nay đến Tết Trung thu. Tài vận của tuổi Thân vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Tuổi Thân đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.