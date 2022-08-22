Dự báo Tết Trung thu (tháng 8 âm lịch) sắp tới, 3 con giáp may mắn trúng số giàu to, vận khí đi lên, tài lộc rộn ràng, tiền đổ về ào ào như lũ, hứng trọn mưa vàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tết Trung thu (tháng 8 âm lịch) sắp tới, đây là quãng thời gian những con giáp này không phải lo lắng về tài chính, tiền bạc không ngừng đổ về nhà.
- 3 tuổi may mắn trong tuần mới (22/8 – 28/8), quý nhân nâng đỡ, tắm trong biển tiền, bạc vàng rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết
- Trong vòng 5 ngày tới (23/8 – 27/8), 3 tuổi may mắn trúng số tiền lớn, giàu nứt vách đổ tường, tiền vàng ngập két, hưởng hết phúc khí trong thiên hạ, tài vận cực kì rực rỡ
Tuổi Mùi
Tử vi dự báo Tết Trung thu (tháng 8 âm lịch) sắp tới, người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.
Từ dịp Tết Trung thu (tháng 8 âm lịch), người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt.
Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Mùi đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.
Tử vi dự báo rằng, Tết Trung thu (tháng 8 âm lịch) sắp tới mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân luôn biết nắm bắt những cơ hội quý giá để đạt được địa vị và tiền tài. Họ nhạy bén với tài chính. Dù theo số mệnh, người tuổi Thân không có số giàu có nhưng nhờ thói quen tiết kiệm, siêng năng, khéo léo, họ có thể giành cơ hội giàu sang. Đây là con giáp tinh ranh, sắc sảo nên dễ đạt thành công lớn.
Trời không phụ người có lòng, vào Tết Trung thu (tháng 8 âm lịch) tới đây, những gì tuổi Thân đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, trong công việc, tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển bản thân kéo theo thu nhập tăng cao bất ngờ.
Họ sẽ cá kiếm được khoản tài sản to lớn, dư dả thoải mái tiêu đến tận cuối năm. Không những thế, sang năm sau, cuộc sống của họ sẽ từng bước thăng hoa khiến ai cũng ghen tị.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm