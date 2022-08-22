Bước sang tháng 9 dương lịch, 3 con giáp xui xẻo bị vận đen bủa vây, gặp điềm báo xấu, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, xuống dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 21:48

Tháng 9 dương lịch sắp tới, sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với 3 con giáp có tên dưới đây, bị vận đen bủa vây, tài lộc tiêu tán

Tuổi Tý

Bước sang tháng 9 dương lịch, công việc của tuổi Tý gặp nhiều khó khăn trở ngại. Bản mệnh không mấy hài hòa được các mối quan hệ, sự căng thẳng kéo dài gây đến bất lợi trong công việc hàng ngày. Trong tháng này, con giáp này dễ bị kẻ xấu ghen ghét đố kị. Kẻ tiểu nhân cũng sẽ bày mưu tính kế để khiến cho con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp của họ.

Những kẻ tiểu nhân có thể sẽ tung ra những tin đồn thất thiệt khiến tuổi Tý gặp nhiều khó khăn, thị phi cũng không ngừng đeo bám, gây ra nhiều rắc rối trong cuộc sống của tuổi Tý. Những câu chuyện thị phi, rắc rối từ trên trời rơi xuống cũng khiến cho con giáp này hao tiền tốn của.

Bước sang tháng 9 dương lịch, 3 con giáp xui xẻo bị vận đen bủa vây, gặp điềm báo xấu, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, xuống dốc không phanh - Ảnh 1
Vận thế của người tuổi Dậu Bước sang tháng 9 dương lịch xuống dốc không phanh. (Ảnh minh họa: Internet)

Vì vậy nên trong tháng này con giáp tuổi Tý không nên tham gia vào các hoạt động đầu tư kẻo sẽ bị tiêu tán tài sản. Những người làm về kinh doanh cần đề phòng bị đối thủ cạnh tranh, hãm hại và cướp mất tiền của.

Tuổi Thìn

Do gặp hạn tam tai nên Thìn có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thìn cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

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Tuổi Thìn có biến động khá lớn khi bắt đầu bước sang tháng 9 dương lịch. Thìn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Thìn cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Tuổi Dần

Con giáp đầu tiên trong 3 con giáp sẽ chấm dứt vận đen vào cuối tháng 7 âm lịch, đó là tuổi Dần. Những người tuổi Dần luôn được đánh giá cao về trí thông minh, tài năng và sự lanh lợi. Con giáp này luôn dám nghĩ dám làm và đi tiên phong trong mọi việc.

Mặc dù vậy, trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, tuổi Dần cũng phải trải qua rất nhiều chông gai, thử thách mới có được vinh quang. Đặc biệt, bước sang tháng 9 dương lịch sự nghiệp của người tuổi Dần chưa được như ý. Họ còn vấp phải những khó khăn do tiểu nhân quấy phá, có không ít điều xui xẻo mà họ phải đối mặt.

Bước sang tháng 9 dương lịch, 3 con giáp xui xẻo bị vận đen bủa vây, gặp điềm báo xấu, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, xuống dốc không phanh - Ảnh 3
Về tài lộc, bước sang tháng 9 dương lịch tuổi Dần này dễ gặp phải sự tranh đoạt, đấu đá (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp, vận số của người tuổi Dần sẽ khởi sắc kể từ cuối tháng 7 âm lịch, tức từ đầu tháng 9 dương lịch. Nhờ sự chiếu sáng của cát tinh, những điều xui xẻo sớm qua đi, may mắn và tài lộc sẽ liên tục đến với con giáp này. Các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt trong công việc và đạt được thành công ngoài mong đợi.

(* ) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong vòng 10 ngày tới (23/8 – 1/9), 3 con giáp bỗng dưng được biếu vàng, tiền bạc cao như núi, phúc lộc dồi dào, sự nghiệp tươi sáng rực rỡ, tài lộc tăng vọt, làm ăn phát đạt không phải lo nghĩ nhiều

Trong vòng 10 ngày tới (23/8 – 1/9), 3 con giáp bỗng dưng được biếu vàng, tiền bạc cao như núi, phúc lộc dồi dào, sự nghiệp tươi sáng rực rỡ, tài lộc tăng vọt, làm ăn phát đạt không phải lo nghĩ nhiều

Trong vòng 10 ngày tới (23/8 – 1/9), 3 con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ, làm việc gì cũng thuận lợi, nếu nắm bắt được cơ hội sẽ tạo nên bất ngờ lớn.

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