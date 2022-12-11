Sau Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp tiền nhiều như nước, hút cạn túi Thần Tài, gom vàng vét bạc, hứng lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 20:38

Tử vi nói rằng, sau Tết Dương lịch 2023, những con giáp này có cơ hội gặp gỡ qúy nhân, bội thu tài lộc.

Tử vi tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác. Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh qúy mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Sau Tết Dương lịch 2023, con giáp tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Sau Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp tiền nhiều như nước, hút cạn túi Thần Tài, gom vàng vét bạc, hứng lộc trời ban - Ảnh 1
Sau Tết Dương lịch 2023, con giáp tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

Sau Tết Dương lịch 2023, người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Tuổi Tý có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Sau Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp tiền nhiều như nước, hút cạn túi Thần Tài, gom vàng vét bạc, hứng lộc trời ban - Ảnh 2
Sau Tết Dương lịch 2023, người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết người biết ta. Họ luôn có những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà một khi đã quyết định thì họ gần như đã nắm chắc phần thắng.

Người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên sau Tết Dương lịch 2023. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập. Với người chưa có công việc sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giới thiệu cho công việc phù hợp với bản thân.

Sau Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp tiền nhiều như nước, hút cạn túi Thần Tài, gom vàng vét bạc, hứng lộc trời ban - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên sau Tết Dương lịch 2023 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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