Sau Rằm Trung thu: 3 con giáp chính thức hết khổ, ấm no sung túc, tài lộc tề tựu, vươn mình thành Rồng, thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 18:58

Sau Rằm Trung thu, 3 con giáp ngày càng may mắn, cơ hội phát tài, đổi đời.

Tuổi Thân

Trời sinh những người cầm tinh con giáp tuổi Thân chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy.

Trong số những con giáp, tuổi Thân sống thực tế, không mơ mộng và luôn tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều nằm trong bàn tay mình, có làm thì mới có ăn. Vì vậy, tuổi Thân không bao giờ ngồi chờ thời mà luôn tự mình vươn lên trong cuộc sống. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thân sẽ lấy lại những gì đã mất, sẽ thành công vang dội.

Tử vi học có nói, sau Rằm Trung thu, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ đầu tháng 8 m lịch này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Thân sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Sau Rằm Trung thu: 3 con giáp chính thức hết khổ, ấm no sung túc, tài lộc tề tựu, vươn mình thành Rồng, thành Phượng - Ảnh 1
Tuổi Thân có cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2022, tuổi Thân không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào. Người tuổi Thân vốn tài năng và thông minh, trước sau gì cũng được tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

Tuổi Sửu

Con giáp Sửu từ nhỏ đã luôn có lý tưởng, lập trường của bản thân. Con giáp này không ngừng phấn đấu cho mục tiêu đã đề ra. Con giáp tuổi Sửu không vì thất bại mà nản lòng, mà ngược lại sẽ đúc rút kinh nghiệm, từ đó tìm ra phương hướng phát triển đúng đắn nhất và dần dần đạt được thành công.

Sau Rằm Trung thu, khi đã trải qua quá trình rèn luyện, trải qua những vấp váp trong cuộc đời, đồng thời vận mệnh cũng bắt đầu khởi sắc, hơn nữa lại có thần tài nhập mệnh nên sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu phát triển phi mã, nhanh chóng giành được thành công rực rỡ. Đặc biệt là tài phú càng ngày càng nhiều nên con giáp này sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý. Con giáp này khẳng định được bản thân và còn thu về không ít khoản lợi nhuận khổng lồ.

Sau Rằm Trung thu: 3 con giáp chính thức hết khổ, ấm no sung túc, tài lộc tề tựu, vươn mình thành Rồng, thành Phượng - Ảnh 2
Con giáp Sửu ngày càng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tài, được ông trời ưu tiên chiếu cố. Họ không quá quan tâm đến tiền tài và danh vọng, nhưng không có nghĩa là họ không có động lực và không có niềm tin, tuổi này khá nhiều người thành công.

Hầu hết những người sinh năm Tuất đều có thể tự bước ra ngoài xã hội bươn chải bằng trí tuệ của mình, kiếm được lợi nhuận dồi dào và sống một cuộc sống đáng ghen tị.

Họ là những người tốt bụng, nhân từ, khiêm tốn và không bao giờ coi thường người khác vì thành công của bản thân nên vừa là con giáp được ông trời phù hộ vừa là con giáp được thần Phật che chở. Với năng lực xuất sắc và tinh thần trách nhiệm làm việc tuyệt vời, phụ nữ tuổi Tuất được trọng dụng, tin tưởng nên luôn được giao cho những nhiệm vụ, dự án tốt nhất, sự nghiệp phát triển tương đối tốt, thu nhập đáng kể.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai (12/9/2022), ăn lộc trời ban, 3 con giáp này có khả năng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tục, tài lộc phủ lấy thân, cuộc sống giàu nức danh thiên hạ

Sau ngày mai (12/9/2022), ăn lộc trời ban, 3 con giáp này có khả năng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tục, tài lộc phủ lấy thân, cuộc sống giàu nức danh thiên hạ

Sau ngày mai (12/9/2022), 3 con giáp càng làm càng có cơ hội trúng số độc đắc, may mắn kiếm tiền tỷ là chuyện nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới