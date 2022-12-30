Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 31/12/2022, 'Thần tài báo mộng', 3 con giáp vận đỏ như son, công việc vững vàng, dễ thành đại gia nghìn tỷ, đời này không phải lo 'cơm áo gạo tiền'

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 15:14

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 31/12/2022, 'Thần tài báo mộng', 3 con giáp đẩy lùi sự xui xẻo, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bủa vây, thành công mỹ mãn.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn hôm nay đó chính là tuổi Hợi. Sau ngày mai, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời điểm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là khoảng thời gian tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 31/12/2022, 'Thần tài báo mộng', 3 con giáp vận đỏ như son, công việc vững vàng, dễ thành đại gia nghìn tỷ, đời này không phải lo 'cơm áo gạo tiền' - Ảnh 1
Đây có thể nói là khoảng thời gian tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mão vốn sống đơn giản, không thích cầu kỳ. Bản mệnh thậm chí còn có chút hiền lành, nhút nhát. Tuổi Mão không thích nói nhiều và thường tỏ ra điềm tĩnh. Con giáp này không thích những người khác biết mình có tiền. Trong cuộc sống, con giáp này luôn học hỏi và tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm hữu ích. Bản mệnh biết việc gì có thể sinh lời, tạo ra nguồn tiền tốt.

Sau ngày mai (31/12), cơ hội thăng tiến luôn nằm trước mắt người tuổi Mão, tiền tài nhờ thế cũng ùn ùn kéo đến. Con giáp này sinh ra vốn đã mang phúc khí giàu sang. Dù nền tảng gia đình ban đầu không phú quý nhưng nhờ nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Mão cũng sẽ gây dựng cuộc sống dư dả tiền của.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 31/12/2022, 'Thần tài báo mộng', 3 con giáp vận đỏ như son, công việc vững vàng, dễ thành đại gia nghìn tỷ, đời này không phải lo 'cơm áo gạo tiền' - Ảnh 2
Trong cuộc sống, con giáp này luôn học hỏi và tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm hữu ích. Bản mệnh biết việc gì có thể sinh lời, tạo ra nguồn tiền tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Dậu đón tài lộc hanh thông, công danh phát đạt sau ngày 31/12/2022. Mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa nên Dậu chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi.

Không chỉ thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tăng lên. Người làm kinh doanh hợp tác suôn sẻ, thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy thu nhập tăng lên nhưng con giáp này vẫn nên có ý thức tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí cho những sở thích nhất thời. Nhờ thói quen này Dậu có thể duy trì được khả năng tài chính dư dả. Tài lộc ùn ùn kéo vào nhà không dứt vì Dậu mang nhiều nguồn thu khác nhau, không chỉ từ công việc chính mà còn tới từ nhiều công việc phụ khác. Nhờ vậy, không chỉ trả sạch nợ nần mà Tý còn mang thể trúng số độc đắc bất thần.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 31/12/2022, 'Thần tài báo mộng', 3 con giáp vận đỏ như son, công việc vững vàng, dễ thành đại gia nghìn tỷ, đời này không phải lo 'cơm áo gạo tiền' - Ảnh 3
Tài lộc ùn ùn kéo vào nhà không dứt vì Dậu mang nhiều nguồn thu khác nhau, không chỉ từ công việc chính mà còn tới từ nhiều công việc phụ khác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia