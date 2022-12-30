Đồng hồ điểm 18 giờ thứ Bảy ngày 31/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận tiền thưởng 'từ trên trời rơi xuống', gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 12:52

Đồng hồ điểm 18 giờ thứ Bảy ngày 31/12/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, tiền vào như nước, công việc hanh thông, đổi đời giàu sang.

Tuổi Hợi

Sách tử vi - tướng số viết, những người tuổi Hợi thường thông minh, chân thành, sẵn sàng đấu tranh chống lại sự bất công. Con giáp này có rất nhiều bạn bè, biết quan tâm, thấu hiểu mọi người và biết chăm sóc người khác.

Đồng hồ điểm 18 giờ thứ Bảy ngày 31/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận tiền thưởng 'từ trên trời rơi xuống', gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 1
Bản mệnh không ngừng mở rộng nguồn lực trong công việc nên mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều, tránh được nhiều phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con Lợn hay giúp đỡ mọi người nên có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, bản mệnh được dự báo sẽ có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, con giáp này làm gì cũng được người khác giúp đỡ.

Đúng 18 giờ ngày mai (31/12), tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ tăng lên. Người tuổi này được quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bản mệnh không ngừng mở rộng nguồn lực trong công việc nên mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều, tránh được nhiều phiền phức. Con giáp này nhận được thêm công việc, dự án mới. Thu nhập của Hợi nhờ đó cũng cải thiện đáng kể.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Thân rất thực dụng, có những suy nghĩ thực tế chứ không ảo tưởng, mơ mộng. Người cầm tinh con Khỉ khá tham vọng trong công việc. Khi đã đặt ra mục tiêu nào đó, bản mệnh sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện. Người tuổi này làm việc chăm chỉ. Cũng bởi vậy mà dù xuất phát điểm thấp nhưng sau rồi con giáp này cũng sẽ đạt được thành công.

Đồng hồ điểm 18 giờ thứ Bảy ngày 31/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận tiền thưởng 'từ trên trời rơi xuống', gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 2
 Con giáp này đầu tư kinh doanh ắt sẽ thắng đậm. Tinh thần của bản mệnh vô cùng phấn chấn - Ảnh minh họa: Internet

18 giờ ngày thứ Bảy tuần này, người tuổi Thân có nhiều chuyện vui, may mắn đến nhà. Con giáp này đầu tư kinh doanh ắt sẽ thắng đậm. Tinh thần của bản mệnh vô cùng phấn chấn. Trong khi đó, những người đang muốn chuyển việc cũng sẽ nhận được công việc mới đầy hứa hẹn.

Con giáp tuổi này nên chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến công tác xa. Nỗ lực hết mình, nghiêm túc trong công việc, Thân sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Nhìn chung, người tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ, tương lai không bị cản trở. Thời gian tới, cả sự nghiệp và tình duyên của bản mệnh đều suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, hiền lành, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong mắt nhiều người, tuổi Sửu thường được xem là con giáp chịu nhiều cực khổ, nhưng trên thực tế bản mệnh chính là người biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy để có thể tự mình xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đồng hồ điểm 18 giờ thứ Bảy ngày 31/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận tiền thưởng 'từ trên trời rơi xuống', gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 3
Tử vi học có nói, thời gian tới, người tuổi Sửu vốn là những người thông minh và không sợ đối mặt với thử thách khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

18 giờ ngày 31/12/2022 Sửu có thần tài và quý nhân chiếu cố, Trời không phụ người có lòng nên con giáp này càng làm việc càng kiếm nhiều tiền gấp bội, ngày càng may mắn thịnh vượng. Tử vi học có nói, thời gian tới, người tuổi Sửu vốn là những người thông minh và không sợ đối mặt với thử thách khó khăn, vì vậy dù cuộc sống có chông gai bản mệnh vẫn vượt qua được.

Vận may của tuổi Sửu bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều vận hành trơn tru. Ngay khi gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ thay đổi ngoạn mục. Từ giai đoạn này, sự nghiệp, tình cảm hay tài vận đều suôn sẻ, thuận lợi. Đối với những người làm ăn, sẽ gặp được đối tác tiềm năng, càng kinh doanh càng sinh lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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