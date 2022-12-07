Sau ngày 8/12, 3 con giáp như vớ được vàng, trúng số lớn, tiền của chật nhà, mua nhà, sắm xe trong cuối năm

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 19:52

Sau ngày 8/12, những con giáp sau đây vận trình lên hương, may mắn dồn dập.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp, là người chính trực, rất thông minh, tự do bay nhảy theo ý mình. Ngọ chẳng bao giờ khiến mình bị lệ thuộc vào bất cứ ai, đặc biệt là cường quyền lại càng không thể bắt nạt con giáp này. 

Sau ngày 8/12, Tỷ Kiên theo sát mà tuổi Ngọ lại càng có phần quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra quyết định liên quan đến công việc và tiền bạc. Bạn đưa ra quyết định nhanh chóng, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực chất bản mệnh đã nắm trong tay sự việc này rồi, không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. 

Thời gian này nếu tham gia các dự án kí kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn dù lớn hay nhỏ thì bản mệnh cũng giành được ưu thế. Bằng khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất am hiểu thị trường lĩnh vực kinh doanh mà đạt được mức lợi nhuận cao nhất. 

Sau ngày 8/12, 3 con giáp như vớ được vàng, trúng số lớn, tiền của chật nhà, mua nhà, sắm xe trong cuối năm - Ảnh 1
Sau ngày 8/12, tuổi Ngọ có công việc thuận lợi, tài lộc cũng dư dả hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau ngày 8/12, người tuổi Sửu được Cát tinh phù trợ nên gặp nhiều may mắn, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén mệnh giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn.

Người tuổi Sửu độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Sửu được cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Đường tình duyên rực rỡ, người tuổi Sửu độc thân có thể tìm được nửa kia của đời mình.

Sau ngày 8/12, 3 con giáp như vớ được vàng, trúng số lớn, tiền của chật nhà, mua nhà, sắm xe trong cuối năm - Ảnh 2
Sau ngày 8/12, người tuổi Sửu được Cát tinh phù trợ nên gặp nhiều may mắn, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính cách ổn định, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, con giáp này không bị khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc.

Thời gian sau ngày 8/12 chính là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua.

Người tuổi Hợi sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm tam hỷ lâm môn của con giáp này.

Sau ngày 8/12, 3 con giáp như vớ được vàng, trúng số lớn, tiền của chật nhà, mua nhà, sắm xe trong cuối năm - Ảnh 3
Sau ngày 8/12, tuổi Hợi sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát

Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát

Tử vi trong thứ Bảy (10/12) có những con giáp này cầu được ước thấy, tiền bạc, công danh đều như mong muốn.

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