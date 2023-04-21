Sau ngày 30/4, các con giáp sau đứng trên NÚI VÀNG NÚI BẠC, làm việc gì cũng hái ra tiền, ăn chơi thỏa thích không sợ túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 20:45

Trong tháng mới, 3 tuổi này sẽ được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và tiền tài hanh thông.

Tuổi Tị 

 

Sau ngày 30/4, các con giáp sau đứng trên NÚI VÀNG NÚI BẠC, làm việc gì cũng hái ra tiền, ăn chơi thỏa thích không sợ túng thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỷ Kiên xuất hiện, người tuổi Tị càng thêm tự tin và vững tâm theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp của mình. Cát tinh này cũng mang tới những cơ hội thuận lợi để những chú Rắn thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên, được tạo thêm điều kiện phát triển, rất có lợi cho đường tiến thân của bạn.

Nhìn chung điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đang có những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục giữ vững trạng thái tinh thần như hiện giờ, con đường tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ để chạm tay tới nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc.

 

Thu nhập của tuổi Tị ở thời điểm này nhìn chung vẫn ổn định, do đó tiền bạc tạm thời không phải là nỗi lo của bạn trong ngày hôm nay. Nếu muốn dư dả hơn nữa, tất nhiên bạn sẽ cần nỗ lực nhiều hơn và thời gian rảnh cũng sẽ bị cắt giảm. Bên cạnh đó, bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý hơn.

 

Tuổi Mùi 

Trong tháng mới, tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và tiền tài hanh thông. Những người tuổi Mùi là người sống thực tế, họ chịu thương chịu khó và hết lòng với công việc. Thời gian trước tài vận của họ không tốt, liên tục gặp những rắc rối không cần thiết.

Nhưng đại họa đã đi qua, quý nhân đang "gõ cửa" và tài lộc của họ cũng từ đó mà ùn ùn đổ về. Hơn nữa, nhờ những thay đổi trong suy nghĩ nên cuộc sống của họ cũng xảy ra những biến động lớn, tuy sẽ gặp phải khó khăn nhưng kết quả chắc chắn sẽ thành công.

Nếu những người tuổi Mùi đã lập gia đình thì họ sắp sửa đón tin vui lớn, dễ có "hỷ sự". Đặc biệt là chất lượng đời sống của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rõ rệt, không sợ không có "của ăn, của để".

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau quá trình dài cố gắng làm việc. Người tuổi Mùi nên tin rằng "chịu thương chịu khó" nhất định sẽ được ăn quả ngọt.

Tuổi Dần 

Sau ngày 30/4, các con giáp sau đứng trên NÚI VÀNG NÚI BẠC, làm việc gì cũng hái ra tiền, ăn chơi thỏa thích không sợ túng thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần sẽ gặp may mắn họ được hưởng phước lớn, có cơ hội giàu có. Trong công việc, họ sẽ đạt được thành thành tích xuất sắc, được lãnh đạo trao thưởng, có cơ hội thăng tiến và tăng lương.

Người tuổi Dần rất điềm tĩnh, làm việc gì cũng có chừng mực, không bao giờ tỏ ra quá nóng vội. Hơn nữa, con giáp này cũng biết điều tiết các mối quan hệ một cách tinh tế, tạo dựng được sự tin tưởng với các đối tác. Họ sẽ không để mình tụt hậu trước các cuộc cạnh tranh và thử thách.

Con giáp tuổi Dần sẽ có tiến triển thuận lợi, ngày càng quen biết nhiều quý nhân, của cải thu hoạch nhiều hơn trước. Sự nghiệp của họ thăng tiến hơn rất nhiều, túi tiền ngày càng nặng trĩu, không còn chịu cảnh nghèo khó.

Về tình cảm, những người tuổi Dần cũng sẽ dành nhiều thời gian cho đối phương, mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Đúng 17h ngày mai 21/04, các con giáp này được TAM HỢP tương trợ, tiền bạc dư dả, đánh đâu thắng đó

Đúng 17h ngày mai 21/04, các con giáp này được TAM HỢP tương trợ, tiền bạc dư dả, đánh đâu thắng đó

Các con giáp này cũng có nhiều kế hoạch muốn triển khai trong thời gian tới, thành công đúng 17h ngày mai 21/04 chính là điểm khởi đầu vững chắc để bạn thực hiện dự định đó trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp bói vui 3 con giáp Tâm linh tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát