Sau mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp chiêu tài - gọi lộc về nhà, quý nhân tìm đến cửa, nhận ân sủng trời cao, kiếm tiền nhiều ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 07:49

Tử vi có nói, sau ngày 10/10 âm lịch, những con giáp này vô cùng may mắn cuộc sống thăng quan phát tài, tình duyên vô cùng viên mãn.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, sau mùng 10/10 âm lịch, người tuổi Dậu chính là con giáp vô cùng may mắn, dễ thăng tiến trong công việc, tài lộc thăng tiến hơn người. Trong thời gian này người tuổi Dậu có cơ hội gặp được quý nhân của đời mình cuộc sống lên như diều gặp gió đi đâu cũng có thể hốt vàng hốt bạc về nhà.

Đặc biệt từ giai đoạn này, người tuổi Dậu nếu còn độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi nhanh chóng thoát khỏi kiếp độc thân và tìm thấy tình duyên đích thực của mình. Với những người có gia đình thì đây chính là thời gian hạnh phúc trong nhà có thể sẽ đón thêm thành viên mới. Chính vì vậy, cuộc sống càng thêm phát tài.

Sau mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp chiêu tài - gọi lộc về nhà, quý nhân tìm đến cửa, nhận ân sủng trời cao, kiếm tiền nhiều ngoài mong đợi - Ảnh 1
Tử vi cho biết, sau mùng 10/10 âm lịch, người tuổi Dậu chính là con giáp vô cùng may mắn, dễ thăng tiến trong công việc, tài lộc thăng tiến hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với những người tuổi Tỵ, tử vi dự báo sau mùng 10/10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian con giáp này có sự biến chuyển lớn trong vận trình. Đặc biệt, người tuổi này biết sử dụng thời gian sao cho khéo léo, lại biết nắm bắt cơ hội nên phát lộc là điều nằm trong tầm tay. Người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Tuổi Tỵ sẽ vươn lên là một trong những con giáp vượng đường tài lộc nhất. Vận may ập đến, con giáp này dễ gặp được cơ hội kiếm tiền lớn, cuộc đời bắt đầu mở ra những trang mới đầy hứa hẹn. Khó khăn qua đi, những chú Trâu sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với sự chăm chỉ của mình, trở thành người vừa giàu sang vừa quyền quý.

Sau mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp chiêu tài - gọi lộc về nhà, quý nhân tìm đến cửa, nhận ân sủng trời cao, kiếm tiền nhiều ngoài mong đợi - Ảnh 2
Đối với những người tuổi Tỵ, tử vi dự báo sau mùng 10/10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian con giáp này có sự biến chuyển lớn trong vận trình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo sẽ có con đường vận trình tài lộc rất tốt sau mùng 10/10 âm lịch. Những tháng gần đây, người tuổi Mão đã gặp phải không ít khó khăn, thậm chí là mất mát, tuy nhiên bản mệnh sẽ thu về được những thành quả xứng đáng, trái ngọt cho những nỗ lực đã bỏ ra.

Trong thời gian này, sau khi có quý nhân xuất hiện trong vận trình, người tuổi Mão sẽ cảm nhận rõ được sự biến chuyển tích cực trong vận trình của mình, cơ hội kiếm tiền nhanh chóng ập đến. Trong thời gian này chính bản thân những chú Mèo cũng không nghĩ được rằng có ngày mình lại may mắn đến thế, hiện thực hoá các ý tưởng của mình thành công đến thế. Vốn là con giáp thông minh khéo léo lại có tầm nhìn, nên dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Sau mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp chiêu tài - gọi lộc về nhà, quý nhân tìm đến cửa, nhận ân sủng trời cao, kiếm tiền nhiều ngoài mong đợi - Ảnh 3
Người cầm tinh con Mèo sẽ có con đường vận trình tài lộc rất tốt sau mùng 10/10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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