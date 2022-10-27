Tuần đầu tiên của tháng 11: Nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay ôm tài lộc, đưa mũ hứng tiền, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 14:15

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong tuần đầu tiên của tháng 11, quý nhân Tương Hội giúp sức, 3 con giáp may mắn được nhiều LỘC trời, đường công danh lên hương bất ngờ.

Tuổi Thân

Thời của người tuổi Thân đã thực sự tới trong tuần đầu tiên của tháng 11. Vận trình của con giáp này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời điểm này người cầm tinh con Khỉ nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn.

Người tuổi Thân không chỉ may mắn tiền bạc công danh, mà ngay cả chuyện tình cảm lứa đôi cũng vô cùng khởi sắc. Với con giáp có đôi có cặp rồi thì sắp tới sẽ có hỷ tín trong nhà. Người còn đang độc thân vui vẻ có nhiều bạn bè mới, gặp gỡ giao lưu giúp tìm ra nửa ưng ý nhất. Chưa kể trưởng phòng sẽ thưởng cho bạn một món quà bất ngờ nhé.

Tuần đầu tiên của tháng 11: Nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay ôm tài lộc, đưa mũ hứng tiền, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 1
Thời của người tuổi Thân đã thực sự tới trong tuần đầu tiên của tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong tuần đầu tiên của tháng 11, những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó. Nếu như bạn định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có người tuổi Sửu chớ dại bỏ qua. Trong thời gian này, chính là thời điểm may mắn hiếm hoi của con giáp nên bạn cần phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một.

Giai đoạn này, vận khí của tuổi Sửu sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Bạn hãy cố gắng hết mình trong công việc nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư trong thời điểm này, để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng trong tương lai. Lộc lá ào ạt đếm không xuể.

Tuần đầu tiên của tháng 11: Nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay ôm tài lộc, đưa mũ hứng tiền, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 2
Trong tuần đầu tiên của tháng 11, những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự đoán tuần đầu tiên của tháng 11, cuộc sống của tuổi Dần sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu của những người tuổi Dần. Bạn sẽ liên tục chiến thắng có đối thủ cạnh tranh, có được nhiều cơ hội phát triển mới và đồng thời tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi con giáp may mắn.

Trong thời gian này, chỉ cần bạn chăm chỉ làm ăn, tập trung buôn bán thì sẽ sống trong giàu sang phú quý. Người cầm tinh con Hổ khi càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu, thì quả ngọt thu về nhiều bấy nhiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, hanh thông thì sang thời gian này, những người tuổi Dần sẽ dành dụm được một khối tài sản khổng lồ, tiêu mãi không hết.

Tuần đầu tiên của tháng 11: Nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay ôm tài lộc, đưa mũ hứng tiền, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 3
Dự đoán tuần đầu tiên của tháng 11, cuộc sống của tuổi Dần sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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