Sau lễ Thất Tịch, thần may mắn ban phát phước lành, 3 con giáp công danh thăng tiến, tình duyên lên hương, hỷ sự liên miên, vận may rực rỡ, đón nhận nhiều tin vui tài lộc

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 11:49

Sau lễ Thất Tịch, 3 con giáp may mắn công danh thăng tiến, tình duyên lên hương, liên tiếp đón nhận hỷ sự.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sau lễ Thất Tịch vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp hoàn thành nhiều mục tiêu đặt ra trước thời hạn. Tiếp đà thuận lợi của sự nghiệp, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước phát triển đáng kể, kiếm được lời lãi từ những mối đầu tư triển vọng.

Tình cảm lứa đôi phát triển ổn định, bạn luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một nửa kia thấu hiểu và ủng hộ. Với những người còn độc thân, bạn nhận được sự chú ý của một vài đối tượng triển vọng.

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Người tuổi Dậu sau lễ Thất Tịch vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sau lễ Thất Tịch vận trình viên mãn, cát khí dư dôi. Con giáp tiếp tục gặp được vận may, tài lộc thăng tiến không ngừng. Thu nhập tăng cao, con giáp còn có thêm nhiều ý tưởng muốn thực hiện.Vận trình bùng nổ, con giáp liên tục thăng tiến trong sự nghiệp, công danh. Mọi việc đều phát triển theo hướng thuận lợi, con giáp chỉ cần ngồi chơi chờ đợi thành công tìm đến với mình.

Chuyện tình yêu rực rỡ. Con giáp còn độc thân nhận được sự quan tâm của người khác giới. Con giáp hãy nắm bắt cơ hội để có được hạnh phúc viên mãn. Người đã có gia đình đón nhận tin vui bất ngờ từ nửa kia.

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Người tuổi Mùi sau lễ Thất Tịch vận trình viên mãn, cát khí dư dôi. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sau lễ Thất tịch có nhiều cát tinh hỗ trợ, con đường phía trước rộng mở thênh thang. Tuy vẫn sẽ có chút khó khăn nhưng bạn hoàn toàn có thể lật ngược được tình thế, giành thắng lợi vẻ vang. Các mối quan hệ xã hội sẽ giúp rất nhiều cho bạn trong quá trình làm việc. Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm giàu, mở rộng tương lai phía  trước.

Chuyện tình cảm có điểm sáng. Con giáp may mắn gặp được đối tượng ưng ý thông qua lời giới thiệu của người quen. Nhân duyên sẽ đến với ai biết nắm bắt. Gia đạo của con giáp cũng trở nên bình an, êm ấm sau bao sóng gió.

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Ảnh minh họa: Internet

* Bài  viết chỉ mang tính tham khảo.

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Tử vi 5 ngày tới (5/8 - 9/8), 3 con giáp may mắn tiền của đầy nhà, may mắn dư dả, liên tiếp nghênh đón tin vui tài lộc.

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