Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 29/11/2025 04:45

3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Sửu

Tài vận liên tục tăng cao, người tuổi Sửu sẽ có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của bạn. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây bạn sẽ tích góp được một khoản khá lớn đủ để sống sung túc trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu khởi sắc. Bạn có thể nhận được một mối lương duyên tốt lành nhờ đào hoa vượng. Đồng thời, lối suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện giúp cho bạn nhận được nhiều thiện cảm từ những người khác giới. Với người có đôi, cả hai đang có khoảng thời gian hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.  

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, bạn cũng rất thông minh và biết nắm bắt cơ hội, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có điều kiện, điều này cũng tích lũy phúc lành một cách vô hình. Tử vi chỉ ra tuổi Thìn sẽ bước vào thời điểm tận hưởng một cuộc sống sung túc, dư ăn dư mặc. Vận may càng lội ngược dòng, bạn càng gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Vận trình tình cảm nhận được nhiều tin vui. Rất có thể là người độc thân sẽ tìm được đối tượng yêu đương phù hợp, có hỷ sự trong nhà trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, để tiến tới mối quan hệ lâu dài, bạn cũng cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng để tránh hối hận về sau. 

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được dự đoán sẽ có một tuần làm việc tiến triển thuận lợi hơn người. Dù rơi vào hoàn cảnh nào thì bản mệnh vẫn có khả năng kiểm soát tốt mọi việc bằng sự tài trí và tự tin của mình. Đặc biệt là những người làm ăn ở nơi xa, xuất ngoại hoặc đi công tác có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. 

Đường tình cảm của bảnh mệnh cũng sẽ ngày càng thuận lợi, người độc thân có cơ hội ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương. Hôm nay là ngày cho tình bạn tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc liên lạc lại sau một thời gian xa cách khá lâu.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa

Kho hàng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội: Cảnh sát đục tường, leo mái tôn để dập lửa

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe

Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới hồ nước phía sau dãy trọ tại TP.HCM

Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới hồ nước phía sau dãy trọ tại TP.HCM

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp sẽ vươn mình thành phượng hoàng lửa, nhận lộc trời ban, hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/11/2025), 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/11/2025), 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/11/2025), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Cuối ngày hôm nay (29/11/2025), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Tâm sự gia đình 9 giờ 1 phút trước
Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Tâm sự gia đình 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2025, 3 con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2025, 3 con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ Vinh Hoa Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025 Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025 Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi Chủ Nhật 30/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi Chủ Nhật 30/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/11/2025), 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/11/2025), 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Cuối ngày hôm nay (29/11/2025), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Cuối ngày hôm nay (29/11/2025), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi