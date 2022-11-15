Sau hôm nay (15/11/2022), Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 04:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 15/11/2022.

Tuổi Mùi

Sau ngày 15/11, người tuổi Mùi sẽ có Cát tinh hỗ trợ nên có nhiều năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Bản mệnh nhận được sự tín nhiệm khá cao của cấp trên nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.  Bạn có nhiều công việc tay trái mang về nguồn tài chính lớn và không cần lo lắng trong chi tiêu. Con giáp này còn khá “mát tay” trong phương diện đầu tư, những dự án mà bạn góp vốn đều có tín hiệu tích cực.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa. Chính Ấn xuất hiện giúp cho con giáp này và đối phương luôn yêu thương nhau. Hai bạn đang lên kế hoạch cho việc sẽ về chung một nhà. Con giáp còn độc thân cũng đừng quá lo lắng vì thời gian tới bạn sẽ gặp được đối tượng phù hợp.

Sau hôm nay (15/11/2022), Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 1
Sau ngày 15/11, người tuổi Mùi sẽ có Cát tinh hỗ trợ nên có nhiều năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của gười tuổi Tuất sẽ có thành tựu đáng kể sau ngày hôm nay. Thời gian qua bạn đã cố gắng rất nhiều nên đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, con giáp này cũng không được ngủ say trên chiến thắng mà phải nỗ lực hơn nữa để không ngừng tiến lên phía trước.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương có nhiều thời gian bên nhau và chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Sau mỗi lần trò chuyện cùng đối phương bạn lại thấy yêu họ nhiều hơn và mong muốn cả hai có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài.

Sau hôm nay (15/11/2022), Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 2
Sự nghiệp của gười tuổi Tuất sẽ có thành tựu đáng kể sau ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đã dần quen với môi trường hiện tại nên không có cảm giác căng thẳng, mệt mỏi như thời gian trước. Tuy nhiên, bạn cũng không được quá chủ quan dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Con giáp này được sự tín nhiệm của khách hàng nên không ngừng nhận được lời mời cộng tác. Bạn có thêm nhiều nguồn thu nhập mới nên có nguồn vốn vững chắc để đầu tư vào những lĩnh vực mới mà bản thân quan tâm.

Chuyện tình duyên của bản mệnh sẽ có sự gắn bó. Bạn dành cho đối phương sự quan tâm sâu sắc và luôn sẵn lòng bên cạnh trong những lúc khó khăn nhất. Người ấy cũng hiểu được tình cảm của bạn nên cố gắng dành nhiều thời gian để cả hai có thể bên cạnh nhau.

Sau hôm nay (15/11/2022), Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 3
Người tuổi Hợi đã dần quen với môi trường hiện tại nên không có cảm giác căng thẳng, mệt mỏi như thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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