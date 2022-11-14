Đúng ngày mai, thứ Ba 15/11/2022, Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền của dễ 'không cánh mà bay', đối diện tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 12:55

Thứ Ba 15/11/2022, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền của dễ 'không cánh mà bay', đối diện tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Ba này sẽ không được thuận lợi và suôn sẻ cho lắm. Người tuổi này không những phải gánh chịu điều tiếng thị phi mà còn đối mặt với vô số rắc rối cộng dồn. May mắn là bản mệnh đã sớm nhìn ra được tâm địa của kẻ tiểu nhân nên có sự ứng biến kịp lúc. Do đó, bạn cần phải lên kế hoạch cho các dự án kiếm tiền dự phòng, nhanh chóng cải thiện tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, vận tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ trở nên trắc trở và đầy sự bất an vây quanh. Bản mệnh đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Sự ghen tuông, giận hờn vô cớ chỉ càng khiến không khí gia đình thêm ảm đạm. Người độc thân cũng trở nên khó chịu với người xung quanh với tính khí khá nóng nảy.

Đúng ngày mai, thứ Ba 15/11/2022, Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền của dễ 'không cánh mà bay', đối diện tiểu nhân quấy phá - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Ba này sẽ không được thuận lợi và suôn sẻ cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày 15/11, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối vất vả và khó khăn. Con giáp này đang khá bận rộn vì những rắc rối còn dây dưa cho tới thời điểm hiện tại. Thêm nữa là người tuổi Mão còn phải đối mặt với sự ganh ghét, thù hằn từ những người đồng nghiệp bên cạnh. Đồng thời, nỗ lực quản lý túi tiền gần như trở thành công cốc do nhiều sự cố phát sinh gây ra.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ không có dấu hiệu không biến chuyển. Bản mệnh cố tình tránh mặt đối phương khi biết họ có tình cảm với mình. Những bạn đã có đôi sẽ trải qua một ngày khá yên bình. Cả hai không có nhiều thời gian cho nhau nhưng vẫn không quên hỏi thăm nhau vào mỗi cuối ngày.

Đúng ngày mai, thứ Ba 15/11/2022, Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền của dễ 'không cánh mà bay', đối diện tiểu nhân quấy phá - Ảnh 2
Đúng ngày 15/11, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối vất vả và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ không có tín hiệu không khả quan vào đúng ngày mai. Con giáp này kiếm được khá nhiều tiền nhưng chính thói quen tiêu dùng không có kế hoạch khiến nên nhanh chóng rơi vào cảnh túng thiếu. Vậy nên, bạn cần điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu của mình nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm kém sắc u buồn. Một vài rắc rối xảy ra bất ngờ có thể khiến cho con giáp này buồn bã, chán nản. Nhưng đã là vợ chồng thì không nên chấp nhặt những hiểu lầm nhỏ như vậy. Bản mệnh còn không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói nên khiến đối phương có chút chạnh lòng. Hai bạn có những mong muốn ở người còn lại nhưng lại không trực tiếp nói ra.

Đúng ngày mai, thứ Ba 15/11/2022, Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền của dễ 'không cánh mà bay', đối diện tiểu nhân quấy phá - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ không có tín hiệu không khả quan vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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