Tuổi Dậu là người không bao giờ nản lòng hay lo sợ trước sự vất vả trong công việc. Ngay cả khi mọi người đều đang chán nản thì bạn vẫn sẽ nghiêm túc và kiên trì hoàn thành công việc được giao. Tử vi dự báo hôm nay (11/11), tài vận của người tuổi Dậu trong ngày mai rất tốt, biểu hiện là thu nhập của các bạn có cơ hội gia tăng đáng kể và nguồn tiền này chủ yếu đến từ công việc của các bạn.

Tử vi dự báo sau hôm nay (11/11), lời khuyên dành cho những người thuộc con giáp này nên tích cực và hăng hái hơn, chấp nhận nỗ lực hi sinh nhiều hơn một chút, tranh thủ tài vận tốt để có thể gặt hái những thành tựu rực rỡ.

Tử vi 12 con giáp cho biết, Dần may mắn khi có những ngày giáp Tết mọi sự vô cùng hanh thông. Công việc giáp Tết hoàn thành xong với kết quả ngoài mong đợi. Bạn có thể yên tâm đón một cái tết thảnh thơi bên gia đình và bạn bè. Cấp trên hết lời khen ngợi tinh thần làm việc dịp cuối năm của bạn và hứa hẹn ra Tết sẽ có khoản thưởng kha khá.

Tử vi hôm nay (11/11), tình cảm như ý, bạn đã tìm được một nửa như ý trước Tết, có thể yên tâm mà trả lời câu hỏi của mọi người về chuyện tình cảm ngày Tết rồi đó nhé.

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Tuổi Mão

Tử vi dự báo, năm nay là năm hãm tài của Mão, tuy nhiên không phải lúc nào con giáp này cũng gặp xui xẻo, khó khăn. Tử vi ngày (11/11) cho biết, sau hôm nay là thời điểm may mắn hiếm hoi trong năm của Mão. Giai đoạn này, vận khí của Mão sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Bạn nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư trong thời điểm này, để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng.

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