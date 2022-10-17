Tử vi ngày mới 18/10, đặc biệt là sau 6h sáng cho thấy Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Bạn có cái nhìn mới về nhiều vấn đề, nhờ đó mà bạn có thể tìm ra nhiều cách giải quyết mới lạ, khiến mọi người ngạc nhiên.

Về đường tài lộc đỏ sắc khó ai bằng, bạn dễ có cơ hội đổi đời nhờ trúng số độc đắc, kinh doanh được lời lãi cao ngút ngàn. Hãy nắm bắt thời cơ để phất nhanh như gió.

Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, tuy nhiên, nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn vẫn không được phép chủ quan, lơ là. Hãy ôn luyện thật kĩ trước khi bước vào phòng thi nhé.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên thử cho người thật lòng với mình một cơ hội để xích lại gần hơn xem sao. Có thể quen biết đối phương lâu, bạn sẽ nhận ra nhiều ưu điểm của người đó.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp tháng mới.

Sau 6h sáng ngày mai 18/10/2022, con giáp này được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ.

Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão vừa sinh ra đã mang mệnh phú quý, giàu sang. Con giáp này dễ dàng vươn lên cuộc sống giàu có, dư giả. Khi còn nhỏ, phụ nữ tuổi Mão rất thông minh. Cho nên, thành tích học tập của bản mệnh vô cùng xuất sắc, đến khi trưởng thành dễ kiếm được một công việc tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Vẻ ngoài con giáp luôn toát ra vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận. Tuy nhiên, tiếp xúc rồi mới thấy họ thật sâu sắc, gần gũi khiến cho người khác phải xiêu lòng. Chính vì điều đó nên khi tiếp xúc với con giáp này, những người đàn ông có tính tò mò và đủ điều kiện kinh tế sẽ bị họ cuốn hút một cách mãnh liệt, không thế nào thoát khỏi.

Đó cũng là lý do giải thích vì sao những người cầm tinh con mèo thường có nhiều khả năng lấy được chồng/ vợ đại gia và có số hưởng phúc 3 đời từ con cháu.

Sau 6h sáng ngày mai 18/10/2022, tuổi Mão lại càng may mắn, chuyện làm ăn thuận lợi trăm ngã, chỉ cần chăm chỉ dù làm công hay làm chủ cũng thu lợi khổng lồ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.