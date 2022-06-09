Sau 18h ngày mai 10/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo lời ra tiếng vào, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, bản mệnh gặp rắc rối, làm gì cũng khó khăn, trắc trở

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 10:35

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 10/6, những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân sau lưng hãm hại, khó khăn, trắc trở trăm bề.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 10/6 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra có chút gian nan, vất vả. Sự lo lắng, bất an trong lòng khiến Thìn không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm sút đáng kể. Con giáp này không thể tự chủ được nguồn thu nhập của mình vì những khoản chi “không tên”.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không tốt. Tình cảm của người tuổi này và người ấy có dấu hiệu “đường ai nấy đi” nếu cả hai không còn tiếp tục tin tưởng với nhau nữa. 

Sau 18h ngày mai 10/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo lời ra tiếng vào, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, bản mệnh gặp rắc rối, làm gì cũng khó khăn, trắc trở - Ảnh 1
Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 10/6 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra có chút gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 10/6 diễn ra có chút mệt mỏi, vất vả. Khối lượng công việc trong ngày mai khá nhiều khiến Tuấn bị áp lực và mệt mỏi, do đó hãy lập bảng kế hoạch phân chia thời gian hợp lý để mọi việc diễn ra tốt hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Con giáp này cần chi tiêu khoa học hơn để gia tăng nguồn thu nhập của mình. 

Dấu hiệu có kẻ thứ ba xuất hiện xen vào mối quan hệ. Bản mệnh cần giữ khoảng cách an toàn với những người khác giới. 

Sau 18h ngày mai 10/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo lời ra tiếng vào, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, bản mệnh gặp rắc rối, làm gì cũng khó khăn, trắc trở - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 10/6 diễn ra có chút mệt mỏi, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Tử vi khuyên Hợi nên có kế hoạch phân chia thời gian để kịp tiến độ công việc nhưng lại không khiến bản mệnh cảm thấy quá tải, quá sức. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần quan tâm. Những khoản chi tiêu bất ngờ phát sinh khiến con giáp này phải rơi vào cảnh túng thiếu, vay mượn người khác. Các khoản phát sinh bất ngờ dễ đẩy con giáp này vào cảnh túng thiếu. 

Các cặp đôi đang trong trạng thái trầm lặng, có lẽ cuộc sống bận rộng khiến hai người không còn nhiều thời gian để trò chuyện. 

Sau 18h ngày mai 10/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo lời ra tiếng vào, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, bản mệnh gặp rắc rối, làm gì cũng khó khăn, trắc trở - Ảnh 3
Vận trình tài lộc cần quan tâm. Những khoản chi tiêu bất ngờ phát sinh khiến con giáp này phải rơi vào cảnh túng thiếu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay, những con giáp này cẩn thận thị phi ập tới, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở.

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