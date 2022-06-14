Sau 18h hôm nay 14/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, tài lộc sa sút, sự nghiệp khó khăn, tình duyên không mấy suôn sẻ

Vận tình cảm của Mão xa cách. Bởi bạn mang cá tính độc lập tự chủ nên không muốn dựa dẫm vào ai. Quan hệ với người quân có phần lạnh nhạt. Bản thân cũng xuất hiện nhiều tranh chấp về mặt tình cảm.

Vận tài lộc của ngày hôm nay khá kém chuyện tiền nong đầu tư chớ có hồ đồ. Dù cơ hội tốt bày ra trước mắt cũng không được tham lam. Với mặt quan hệ làm ăn thì thận trọng không bị người khác gạ gẫm tiền bạc. Bản tính ngây thơ nên dễ bị lừa chuyện tiền nong. Bản lĩnh yếu nên dễ bị thất bại.

Sự nghiệp dự báo hôm nay nảy sinh nhiều mâu thuẫn, dẫn tới nhiều phá hoại về công việc. Quan hệ với đồng nghiệp xấu đi bởi nhiều suy nghĩ và quan điểm không đồng nhất. Chính vận tương phá đang kìm hãm sự phát triển công việc của bạn.

Vận tài lộc của ngày hôm nay khá kém chuyện tiền nong đầu tư chớ có hồ đồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày cho biết, vận nhân duyên kém bởi bạn không giỏi trong việc thu hút người khác giới. Bạn dường như cảm nhận ra sự khác biệt giữa trước vào sau khi yêu nhau. Cũng giống như người đã kết hôn mới thấy rằng hôn nhân không như lúc tưởng tượng ban đầu vậy.

Mặt công việc của bạn dễ dàng được đồng nghiệp bù đắp những thiếu sót, sự hòa đồng cũng là yếu tốt tốt trong công việc hôm nay. Nhờ quý nhân mà mạng chủ có thêm ý chí phấn đấu, dũng cảm đối đầu với mọi việc.

Vận tiền nong đề phòng thị phi, chơi xấu. Sinh mệnh bước vào thoái trào nên cần phải tích cực hơn, giữ cho mình tính nhẫn nại cần thiết. Bằng không vận tài lộc nhất định đi xuống dốc không phanh.

Tử vi hàng ngày cho biết, vận nhân duyên kém bởi bạn không giỏi trong việc thu hút người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày của 12 con giáp cho thấy, chuyện tình cảm hôm nay nhiều thay đổi. Bạn dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh, đối với mặt tình cảm thiếu đi tính nhất quán. Chuyện tình cảm dễ thay đổi khiến bản thân gặp ưu phiền.

Xem tử vi tuổi Tý ngày 14/6/2022 hôm nay mặt sự nghiệp, công việc có những sự khởi đầu mới. Sự nghiệp bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi này hoàn toàn khó đoán biết, đến giữa ngày thì sẽ bình yên an lạc hơn.

Vận tài lộc dự báo một ngày nhiều thất bại về tiền bạc. Khi mà công việc gặp biến chuyển lớn, có điềm tự mình bươn chải, có điềm chuyển sang lĩnh vực khác... Bạn sẽ gặp sự thay đổi lớn về tài vận, nếu không kiên định thì sẽ có mà thích ứng được.

Chuyện tình cảm dễ thay đổi khiến bản thân gặp ưu phiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo